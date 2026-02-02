花蓮家扶獎助學金說明會 邀青少年穩定就學、為夢想加滿電
花蓮家扶中心為陪伴就學中的弱勢青少年度過有意義的寒假，並強化「穩定就學、確保學習不中斷」的觀念，於1月30與31日於花蓮分區舉辦「獎助學金說明會」，邀請高中與大專階段的青年學子參加，除說明家扶獎助學金的申請與領取方式，也藉由不同的課程安排，在輕鬆氛圍中豐富青年視野，協助進行自我探索與未來思考。
花蓮家扶中心黃梅蘭主任說，弱勢孩子在成長與就學路上，常面臨更多挑戰。家扶希望在關鍵時刻，提供穩定支持與專業陪伴，讓他們安心學習、不中斷就學。黃梅蘭也代表家扶感謝社會各界長期信任與支持，讓家扶能連結資源，用適合孩子的方式，幫助他們克服困難，透過教育改變未來。
寒假夢想充電站 為夢想加滿電
家扶新城服務處於31日舉辦「寒假夢想充電站」，共有100名學子參與。本次活動以「陪孩子充電再出發，學習路不間斷」為核心口號，採體驗式活動為主軸，融入職業探索的有趣元素，透過團體挑戰與專業引導，強調團隊合作的任務，讓青少年在合作與競爭中發揮個人優勢、展現自我價值，大幅提升自信心，同時深刻體會維持穩定學習對未來職涯發展的關鍵重要性。
活動中的「限時紀錄刷新挑戰賽」項目，讓青少年在破紀錄的興奮氛圍中發現自己的興趣、能力與特質。另外安排世界咖啡館圓桌會議團體討論模式，讓青少年圍坐聆聽社工員求學與職涯真實故事，分享就學歷程中的堅持與感動，從而更能感同身受「穩定就學」的重要性，避免學習中斷帶來的長期影響。透過這些體驗與分享，青少年不僅能更深入認識自我，還能對升學志向與職業方向產生清晰、務實的規劃與目標。
參與這次活動高中生的阿婕表示，聽到社工就學中的故事很感動，也更有力量。原來穩定就學不是為了別人，而是為了自己的夢想充電，這個寒假的活動讓她重新看到未來，不讓學習中斷！
思考未來的準備 道別過往的不如意
花蓮市地區的說明會於1月30日舉辦，家扶特地外聘專業講師，為學子分享理財觀念，奠定理財基礎。講師請在場的同學們思考，自己30歲時想要的生活是什麼模樣，要達到哪些成就或目標。藉此進一步分析應該具備哪些能力，又得有多少儲蓄作為實踐的資本，最後再回推到現在該如何開始準備，才不會錯失了寶貴的時光。
家扶鳳林服務處的說明會，邀請受助青年先回顧2025年所遇到辛苦的事情，用便條紙記錄下來，和彼此分享最想道別的不如意經驗或是壞習慣，接著再用呈現喜氣的春聯紙，寫下今年想對自己或他人所說的話，鼓勵彼此在新一年有充滿希望與元氣的開始，成就更好的自己。
黃梅蘭表示，花蓮家扶中心在剛結束的114學年度上學期，共發出1003萬元的獎助學金，幫助1445人次的學童，面對求學生涯中的各種有形與無形挑戰。對於即將在春節與寒假結束後緊接著開始的下學期，家扶估計也需要989萬元的經費，幫助學童們繼續勇敢向前，透過學習的鑰匙，來成就人生每一個階段的期盼，成就更好的未來。
撰文、攝影／花蓮家扶中心
其他人也在看
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
通霄神社熱鬧開幕 鍾東錦見證歷史風華
通霄鎮公所1月31日舉辦「通通共好˙霄語欣生」通霄神社開幕活動，苗栗縣長鍾東錦參與這場文化盛會，感謝通霄鎮公所團隊，對文化資產保存活化的用心，現場布置許多日本元素，讓人身歷其境彷彿一秒來到日本一遊。通霄神社興建於1937年是臺灣少數完整留存的神社建築，目前通霄神社相關5項修復計畫已獲核定，後續會持續修復社務所，預計修復總經費4,752萬，115年度已獲文化部核定補助3,088萬，今年將啟動修復工程，預計工期為2年。通霄鎮公所以「文化保存與傳承」為核心願景，通霄神社開幕活動規畫日式舞蹈表演、文化體驗及特色市集等，引導民眾深入了解通霄神社的歷史背景與文化意涵，藉以形塑通霄文化觀光品牌形象，促進地方認同感，並進一步帶動在地經濟發展與觀光動能。31日公所特於開幕活動推出「回饋鎮民市集券」，利用免費市集券鼓勵鎮民走入神社園區、體驗市集消費，吸引大批人潮熱情參與，縣長鍾東錦也在繁忙公務行程後趕抵現場，換上應景服飾共同見證歷史建築的風華再現，通霄鎮長張可欣更身穿和服與舞者老師們一起走秀表演，現場布置繪馬、燈籠等讓人彷彿置身日本。縣長鍾東錦表示，通霄神社周邊在公所用心規劃下打造得很有味道，且地理位置極台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026新北燈會主燈曝光！ 馬年「兩款小提燈」有夠搶手
生活中心／綜合報導2026年新北燈會，將在2月20號開始，在大都會公園試營運，今年主題為"勁馬奔騰新北HiLight"，打造15米360度紅寶馬主燈，更有16大主題燈區以及8大特色活動。今年還特別設計兩款小提燈，民眾若想帶回家收藏，到時候手腳得快！主持人：「321請啟動。」在市長侯友宜的帶領下，正式宣佈2026新北燈會即將盛大舉行，今年以勁馬奔騰、新北HiLight為主題，超Q萌主燈模型也曝光！主持人：「請揭曉。」2026新北燈會主燈曝光！ 超限量「兩款小提燈」有夠搶手。（圖／民視新聞）今年主燈紅寶馬，高達15米，以童話繪本為設計發想，融合光影科技與在地文化元素，透過360度動態展演，呈現奔騰躍動的馬年意象，也象徵新北市持續向前、充滿能量。新北市長侯友宜：「今年的主燈大概有15米高，這16個主題燈區裡面，也有加入日本的元素，16個主題燈裡面8個特色活動。」今年新北燈會場地規模較去年擴大兩倍，主題燈區也從10區增加到16區！另外，民眾最期待的2款小提燈，也同步亮相！新北市長侯友宜：「好事轉來好事轉來。」2026新北燈會主燈曝光！ 超限量「兩款小提燈」有夠搶手。（圖／民視新聞）這款Horses好事轉來小提燈，預計發放12萬份，以小朋友最喜歡的旋轉木馬設計，並結合捷運三鶯線、市立美術館、淡江大橋等新北各個景點，另一款，金馬舞錢小提燈，以搖搖馬發想設計，馬背上還附上1元硬幣，象徵馬上有錢，還可以當存錢筒，小朋友組裝起來也很上手！新北市長侯友宜：「這個一隻金馬，金馬有錢金馬動一動錢就來了，底下用金元寶底下都元寶，上面還有一塊。」燈會開幕當天，還有婁峻碩、美秀集團等超強卡司接力演出，南韓國民女神安芝儇也將親臨現場與大家同樂！讓民眾有難忘的馬年燈會回憶！原文出處：2026新北燈會主燈曝光！ 馬年「兩款小提燈」有夠搶手 更多民視新聞報導不甩6個月年終！2個月4人離職...過來人秒懂點1關鍵「比霸王寒流還強」這天平地剩0度？前氣象局長揪差別：1現象不穩定長榮航空抱病值勤返台猝逝 座艙長懲處出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
3媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市
中部中心／綜合報導苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度贊境台中市區，在樂成宮停駕7天後，即將返回苗栗，上週攜手旱溪媽祖、大庄媽祖，一同現身旱溪夜市，相隔1個周，三位媽祖再次同框合體，一起到南區逛大慶夜市，現場有民眾意外發現媽祖鑾轎就在身邊，開心直呼，比中頭獎還開心！整條路被人潮塞得滿滿滿，民眾一邊拿著手機紀錄，一邊倒退，三位媽祖，起駕出發，逛夜市囉！三媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市（圖／民視新聞）鑾轎隊伍在夜市來回穿梭，逛了一攤又一攤，三位媽祖同框逛夜市，場面實在難得一見，逛夜市的民眾，也自動靠向兩側，讓媽祖鑾轎通行，不過除了逛夜市，媽祖娘娘，也不忘替民眾賜福。苗栗後龍山邊媽祖，24日和姊妹淘，東區樂成宮旱溪媽祖及梧棲浩天宮大庄媽，剛逛過旱溪夜市，似乎是意猶未盡，時隔一周，3位媽祖娘娘再度同框，來到大慶夜市繞境賜福，不過當要從樂成宮出發前，還發生了小插曲。小插曲! 山邊媽不搭車前往夜市 山邊媽祖改 徒步抵大慶夜市（圖／翻攝畫面）山邊媽祖宮董事長雙手合十，向媽祖詢問，要不要搭車去逛夜市，車輛也都已經準備好，要搭隨時可以搭，不過董事長確認了好多次，媽祖不搭就是不搭，一群人徒步1個多小時，終於抵達大慶夜市。3位媽祖同框逛夜市，畫面難得，也讓民眾近距離感受到，媽祖們的庇佑。原文出處：三媽同框！山邊媽、旱溪媽、大庄媽 合體逛大慶夜市 更多民視新聞報導時尚山邊媽祖來了!台中市區贊境賜福 民眾搶鑽轎腳山邊媽祖神轎突臨停3分鐘 楊瓊瓔聽到「這一句」嗨了賴清德、蕭美琴異口同聲 分享防災避難片都喊「這4字」民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
臺南市長公館年末關懷弱勢 邀名師揮毫、地方團體演出 與弱勢家庭歡喜辭舊歲
迎接農曆春節，臺南市政府秘書處與新營區公所特於新營區市長公館舉辦關懷弱勢家庭歲末迎春活動，邀大師揮毫贈春聯、北台南家扶中心義賣、春節應景歌謠演出及氣球表演；黃偉哲市長牽手劉育菁及秘書處長黃國照、新營區長陳宏田、柳營區長劉發仲、後壁區長李至彬、白河區長董麗華、鹽水區長陳文琪也以春聯祝福大家「金馬伍吉」。劉育菁表示，優先照顧弱勢是黃偉哲市長重要施政理念，此次活動邀新營在地弱勢家庭及家扶中心共同參與，除讓市民感受社會暖流，也希望發揮「拋磚引玉」作用，讓溫馨與感動在城市中延續，促成更多公私協力公益力量。劉育菁指出，為創造地方商機，打造臺南成為節慶活動第一品牌，新春期間市府推出新營波光節、鹽水月津港燈節、後壁臺灣國際蘭展；新營天鵝湖化身為會發光的夢境森林，月津港燈節展出日韓等國外藝 ...台灣新生報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
永靖鄉公所新春揮毫 捐發票贈春聯結合公益送暖
農曆新年將至，為增添鄉里年節氣氛並推廣書法藝術，永靖鄉公所於今（31）日上午8時30分，在公所前廣場盛大舉行「115年新春揮毫捐發票贈春聯暨公益義賣活動」。活動邀請沈宗儒、劉建居等數十位書法老師現場揮毫，吸引大批鄉親熱烈參與，現場充滿濃濃的墨香與年味。永靖鄉公所每年的新春揮毫都是地方盛事。今年特別邀請沈宗儒、劉建居等多位書法家親臨現場，落筆蒼勁有力，將對新年的祝福化作一副副精美的春聯。鄉公所今年持續結合公益，民眾只需憑1月紙本或雲端發票二張，即可兌換現場揮毫或預先書寫的春聯一副。活動募集的發票將全數捐贈予華山基金會等公益團體，讓鄉親在除舊佈新的同時，也能發揮愛心，為社會弱勢族群送上暖冬祝福。活動由熱力四射的「社區迎賓熱場」拉開序幕，永北、新莊、永南、五福社區接力演出，展現永靖鄉親的活力；隨後由「敦厚太鼓團」帶來震撼人心的開場表演。永靖鄉長魏碩衛表示，春聯象徵家家戶戶對新年的期許，透過這項活動，不僅能保存與傳承書法文化，更重要的是結合公益與愛心。魏鄉長也在上午10時親自發送限量「大吉大利」紅包袋，向現場鄉親拜早年，祝賀大家馬年行大運、平安順心。除了揮毫活動外，現場還結合寒冬送暖活動、公益台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
3媽迺大慶夜市！山邊媽、旱溪媽、大庄媽合體 狂吸數千人
山邊媽祖、白沙屯媽祖每年共乘鑾轎南下進香，吸引數10萬人跟隨。山邊媽祖上週六與台中東區旱溪媽祖、梧棲大庄媽祖首次3座媽祖鑾轎一起逛旱溪夜市，3尊媽祖今再度聚首，到大慶夜市賜福，山邊媽祖鑾轎點綴紫色花朵，來回穿梭，民眾夾道歡迎，遇到小朋友還特別停轎賜福保佑；夜市聚集數百公尺人龍，虔誠跪拜躦轎底，夜市變自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金門陶瓷廠攜手酒廠！ 推消防栓造型酒「消火氣、除煩惱」
民視新聞／綜合報導金門陶瓷廠為了推動文化創意以及陶瓷工藝結合，特別跨界跟酒廠合作，推出消防栓造型酒，象徵消火氣、除煩惱，陶瓷廠廠長說，會決定以消防栓為造型，除了自己以前當過消防員外，消防栓在安全上也代表水源的源源不絕，而水更是代表財富，希望財富能源源不絕。走進展示間，各式各樣花色、造型的酒瓶，井然有序的陳列在櫃子上，但看著看著，奇怪，應該在戶外的消防栓，怎麼也在這，原來這是今年金門陶瓷廠推出的造型酒。為了推動文化創意與陶瓷工藝結合的成果，金門陶瓷廠特別推出全新設計的消防栓造型主題酒，以防災、守護為核心概念，主打消火氣，除煩惱，能替日常生活帶來療癒。陶瓷廠廠長說，製作團隊希望每一項產品都能傳遞故事與溫度，而不是只是個容器，另外他也表示，陶瓷廠近年積極發展文創商品，希望讓陶瓷走入生活、融入日常，以更貼近大眾的方式展現金門工藝的魅力。除了跨界推出造型酒，金門陶瓷廠也說，未來將持續推動工藝創新，結合金門文化、生活題材與多元設計元素，開發更多具有故事性與文化價值的陶瓷作品。原文出處：金門陶瓷廠攜手酒廠！ 推消防栓造型酒「消火氣、除煩惱」 更多民視新聞報導網友瘋狂許願！鼻煙壺耳機保護殼.馬關條約絲巾 故宮：已開會討論蘆洲小客車「撞斷消防栓」駕駛棄車逃逸 水柱狂噴數公尺高華麗變身! 西門地下街 KPOP、動漫進駐 吸年輕人朝聖民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 2則留言
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。民視 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 10則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 28則留言
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 32則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 79則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 52則留言
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
鴻海平價iPhone 接單旺
鴻海集團AI伺服器接單熱絡之際，組裝蘋果iPhone業務同步緊鑼密鼓進行。市場盛傳，蘋果2月將推出新款平價機iPhone...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 57則留言