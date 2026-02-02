花蓮家扶獎助學金說明會 邀青少年穩定就學、為夢想加滿電

家扶新城服務處舉辦「寒假夢想充電站」共有100名學子參與

花蓮家扶中心為陪伴就學中的弱勢青少年度過有意義的寒假，並強化「穩定就學、確保學習不中斷」的觀念，於1月30與31日於花蓮分區舉辦「獎助學金說明會」，邀請高中與大專階段的青年學子參加，除說明家扶獎助學金的申請與領取方式，也藉由不同的課程安排，在輕鬆氛圍中豐富青年視野，協助進行自我探索與未來思考。

團體挑戰的任務強調彼此合作，讓青少年在競爭中發揮個人優勢

花蓮家扶中心黃梅蘭主任說，弱勢孩子在成長與就學路上，常面臨更多挑戰。家扶希望在關鍵時刻，提供穩定支持與專業陪伴，讓他們安心學習、不中斷就學。黃梅蘭也代表家扶感謝社會各界長期信任與支持，讓家扶能連結資源，用適合孩子的方式，幫助他們克服困難，透過教育改變未來。

廣告 廣告

社工員分享求學與職涯真實故事，鼓勵青年學子維持穩定就學

寒假夢想充電站 為夢想加滿電

家扶新城服務處於31日舉辦「寒假夢想充電站」，共有100名學子參與。本次活動以「陪孩子充電再出發，學習路不間斷」為核心口號，採體驗式活動為主軸，融入職業探索的有趣元素，透過團體挑戰與專業引導，強調團隊合作的任務，讓青少年在合作與競爭中發揮個人優勢、展現自我價值，大幅提升自信心，同時深刻體會維持穩定學習對未來職涯發展的關鍵重要性。

講師鼓勵青年學子為30歲的自己多思考，並預先做好準備

活動中的「限時紀錄刷新挑戰賽」項目，讓青少年在破紀錄的興奮氛圍中發現自己的興趣、能力與特質。另外安排世界咖啡館圓桌會議團體討論模式，讓青少年圍坐聆聽社工員求學與職涯真實故事，分享就學歷程中的堅持與感動，從而更能感同身受「穩定就學」的重要性，避免學習中斷帶來的長期影響。透過這些體驗與分享，青少年不僅能更深入認識自我，還能對升學志向與職業方向產生清晰、務實的規劃與目標。

參與這次活動高中生的阿婕表示，聽到社工就學中的故事很感動，也更有力量。原來穩定就學不是為了別人，而是為了自己的夢想充電，這個寒假的活動讓她重新看到未來，不讓學習中斷！

家扶為弱勢家庭的青年學子長期提供穩定支持與專業陪伴

思考未來的準備 道別過往的不如意

花蓮市地區的說明會於1月30日舉辦，家扶特地外聘專業講師，為學子分享理財觀念，奠定理財基礎。講師請在場的同學們思考，自己30歲時想要的生活是什麼模樣，要達到哪些成就或目標。藉此進一步分析應該具備哪些能力，又得有多少儲蓄作為實踐的資本，最後再回推到現在該如何開始準備，才不會錯失了寶貴的時光。

鳳林的說明會中請學子寫下想對自己或他人所說的話，鼓勵彼此有充滿元氣的新開始

家扶鳳林服務處的說明會，邀請受助青年先回顧2025年所遇到辛苦的事情，用便條紙記錄下來，和彼此分享最想道別的不如意經驗或是壞習慣，接著再用呈現喜氣的春聯紙，寫下今年想對自己或他人所說的話，鼓勵彼此在新一年有充滿希望與元氣的開始，成就更好的自己。

黃梅蘭表示，花蓮家扶中心在剛結束的114學年度上學期，共發出1003萬元的獎助學金，幫助1445人次的學童，面對求學生涯中的各種有形與無形挑戰。對於即將在春節與寒假結束後緊接著開始的下學期，家扶估計也需要989萬元的經費，幫助學童們繼續勇敢向前，透過學習的鑰匙，來成就人生每一個階段的期盼，成就更好的未來。

鳳林的說明會中請學子寫下想對自己或他人所說的話，鼓勵彼此有充滿元氣的新開始

撰文、攝影／花蓮家扶中心