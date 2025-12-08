花蓮家扶聯手國際同濟會 贈466雙鞋襪溫暖孩童

國際同濟會花東區與中A區一同捐贈花蓮家扶中心兒童鞋襪

一雙合腳的鞋，是孩子探索世界的起點，更是弱勢家庭減輕負擔的及時雨。國際同濟會花東區與中A區49屆金蘭會展現傳愛的力量，號召會友共同捐贈466雙全新的鞋子與襪子給花蓮家扶中心。捐贈儀式上，由國際同濟會花東區主席吳漢俊與中A區49屆金蘭會會長楊裕進，帶領約60位會友親臨現場，將這份溫暖親手送達，花蓮家扶中心主任黃梅蘭也回贈感謝狀，向所有同濟會夥伴致上最誠摯的謝意。

國際同濟會花東區吳漢俊主席發起公益活動，獲得會員熱烈響應

集結眾人之力，實踐一步一腳印精神

此次捐贈活動由國際同濟會花東區主席吳漢俊等人發起，並獲得熱烈響應。參與單位除了中A區49屆金蘭會外，更集結了花東區旗下的東陽會、花蓮女會、皇族會、洄瀾會、關山會、池上會、新故鄉、承欣會，與玉里會等九個分會。鞋美工業股份有限公司、裕銘工業社、大車河有限公司、甜甜幸福手作，以及薇美國際生物科技有限公司等單位也參與義舉。

吳漢俊在儀式中表示，國際同濟會作為全球性的志工社團，始終秉持「一步一腳印」的精神，致力於服務兒童與社區，希望能為世界帶來正向的改變。當會友們得知花蓮家扶中心的孩子們有鞋襪汰換的需求時，大家立即伸出援手，在極短的時間內就募集到超過四百雙的鞋襪，希望讓家扶的孩子們無後顧之憂，安心成長。楊裕進說，國際同濟會與家扶基金會同樣具有「哪裡需要服務，就到哪裡去」的理念，這次捐贈不僅實踐了此精神，還能幫助更多孩子邁開步伐，前往他們想去的地方，非常有意義。

花蓮家扶中心黃梅蘭主任（左1）代表家扶感謝國際同濟會捐贈

支持孩子跑得更快、跳得更高

花蓮家扶中心主任黃梅蘭感動地表示，家扶常說要陪伴弱勢家庭「走更長遠的路」，想實現這樣的願景，需要社會力量的支持。而這466雙鞋襪，正是支持孩子們「走得更遠、跳得更高」的實質禮物。它不僅為孩子們提供上下學的安全保障，更是讓他們能自信地與同儕玩耍，甚至加入學校運動校隊追逐夢想的裝備。

黃梅蘭進一步分享，目前中心扶助的家庭達1787戶，照顧的孩子共有3199名。由於孩子們正處於發育期，加上運動量大，鞋子的磨損率與汰換率極高，一年往往需要更換好幾雙，這對經濟弱勢的家庭來說是一筆不小的負擔。

國際同濟會中A區金蘭會楊裕進會長特地帶隊從中部將物資送到花蓮

感謝各界善心，共築愛的同心圓

此次國際同濟會的善舉，不僅解決了弱勢家庭的燃眉之急，更讓孩子們感受到來自社會的關愛。花蓮家扶中心期盼透過這次的拋磚引玉，邀請更多社會大眾關注弱勢兒少的成長需求，讓愛心如漣漪般擴散，陪伴孩子們穩健地邁向未來。