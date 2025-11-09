花蓮家扶遊園會 愛心滿滿

花蓮家扶中心昨（九）日上午在六期重劃區舉行「二○二五希望列車、夢想啟動」無窮世代暨兒童權利公約宣導活動，縣長徐榛蔚、魏嘉彥市長到場支持，感謝家扶長期深耕花蓮，致力填補弱勢孩童成長所需，更為孩子培養自立能力（見圖）。

活動在花蓮女中儀隊開場，整齊劃一的操槍表演展現出高昂志氣。家扶中心培育的JF舞蹈於中場登場，以充滿活力與自信的舞姿，展現孩子們在家扶支持下的成長與改變。隨後登場的還有多組在地優秀表演團體，包括國立東華附小扯鈴隊、花崗國中邱騰緯老師、快樂寶貝園幼兒園、中華國小木箱鼓隊、勝安社區舞蹈班、花蓮縣東台灣新生活發展協會、花蓮縣米浪律動學會，以及富源國中鼓陣隊，贏得觀眾熱烈掌聲。

魏市長提及，市公所、遠百、青促會與家扶合作辦理的聖誕星願募集計畫已開跑，歡迎各界善心人士響應公益，為孩子圓夢。花蓮家扶中心服務在地兒少五十九年，近年接連面臨地震、風災來襲，造成地方產業經濟遭受衝擊，對於扶助家庭來說也大受影響，亟需各界給予支持。花蓮家扶的「無窮世代計畫」涵蓋生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助與自立輔導五大面向服務方案。藉由一年一度的宣導活動，進行無窮世代暨兒童權利公約宣導、方案服務成果展、攤位市集以及親子闖關活動，募集各界愛心。

縣長徐榛蔚表示，家扶中心是社會溫暖安定溫柔的力量，非常感謝所有家扶夥伴同仁的付出與奉獻。縣府社會處與家扶中心長期以來有相當綿密的合作，家扶中心年度的園遊會除了募集資源，也是讓大眾更加了解家扶工作的重要聚會活動，感謝今天所有參與並響應愛心活動的鄉親給予家扶鼓勵與支持。家扶中心需要相當多的資源，透過民間力量與政府的合作，一同照護與關懷弱勢家庭的孩子。

市長魏嘉彥表示，無窮世代的理念需要每個人透過自身一點點的付出，匯聚成改善弱勢兒少生活困境的強大力量，長期來形成善循環，不少曾接受家扶幫助的孩子，當有能力之後又再度投入愛心，延續愛與溫度。

魏市長特別提到，花蓮市公所多年來與遠東百貨花蓮店以及花蓮家扶中心合作，為孩子點亮聖誕星願禮物認養公益募集計畫，今年再度由花蓮市青年公共事務促進會主辦，預計有超過二○○個聖誕願望需要各界善心人士的幫忙，邀請大家一起撐起孩子們的夢想。