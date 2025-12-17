花蓮富源國家森林遊樂區蝴蝶谷回來了！ 林保署委外試營運

農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，去年0403地震後整修，近期重新恢復住宿、溫泉服務。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，以優質森林、瀑布、溫泉資源、絕佳地理位置及完善服務設施聞名，但去年0403花蓮地震加上後來的颱風豪雨造成園區內步道受損，今年初停止營運，經過初步整修，目前戶外溫泉、旅館等設施重新招標委外，由天成飯店集團得標，以「天成逸旅-蝴蝶谷」重新出發，目前提供住宿、泡湯等試營運。

0403地震及颱風等天災去年造成富源國家森林遊樂園區部分步道受損，園內蝴蝶谷溫泉渡假村去年8月起暫時停業，僅開放泡湯設施及完好的步道區域，今年2月因營運契約到期停止營運，林業及自然保育署花蓮分署表示，為避免館舍淪為蚊子館，經9月1日完成委外標租，業者已開始試營運，步道部分仍在整修，會視工程進度評估開放時程。

廣告 廣告

花蓮分署長黃群策表示，園區步道及橋梁等設施去年因受颱風等災害等影響，目前正持續投入災後修復工程，其中富源吊橋跟環山步道二預計年底可完工，環溪步道二要先啟動西邊的護坡工程，才能展開步道修復工作，所以修繕時間會比較久，預計明年底完成。園區內最知名的龍吟吊橋雖未受損，但因位在環溪步道與環山步道的交會點，環山步道二修繕完成後雖然可前往，不過就得原路回程，不能繞園區一圈，考量民眾的體驗完整度，屆時會再視情況評估開放時程。

園區由天成飯店集團取得5年經營權，以「天成逸旅－蝴蝶谷」品牌展開經營，服務項目包含飯店、餐飲、溫泉及遊憩等，瑞穗天合國際觀光酒店品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示，集團在蝴蝶谷成立新品牌並著重精緻體驗，目前除有推出一泊三食試營運方案，含早餐、晚餐及宵夜，還有戶外湯跟房內泡湯池，打造森林渡假體驗，讓遊客享受自然風光跟景色，也有單日泡湯的方案。

趙芝綺說，花蓮近2年有一些天災狀況，天成飯店集團也以企業社會責任跟大家一起走過，集團仍是持續看好花蓮未來的一個觀光商機，在蝴蝶谷推出新的品牌，也跟附近的瑞穗天合進行聯賣的專案，可以3天2夜的組合，訂好飯店就可以達到一站式的一個旅遊規劃，也使用在地的食材、香料、工藝品及資源，為花蓮的觀光盡一份心力，期待未來希望可以有更多人來花蓮觀光，可以跟在地共好。

農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，去年0403地震後整修，近期重新恢復住宿、溫泉服務。(記者王錦義攝)

農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，去年0403地震後整修，近期重新恢復住宿、溫泉服務。(記者王錦義攝)

農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，去年0403地震後整修，近期重新恢復住宿、溫泉服務。(記者王錦義攝)

農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，去年0403地震後整修，近期重新恢復住宿、溫泉服務。(記者王錦義攝)

農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，去年0403地震後整修，近期重新恢復住宿、溫泉服務。(記者王錦義攝)

農業部林業及自然保育署富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是花蓮南區觀光亮點，去年0403地震後整修，近期重新恢復住宿、溫泉服務。(記者王錦義攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

說好的人行空橋在哪？ 台南三鐵共構卡關原因曝光

