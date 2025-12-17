花蓮富源國家森林遊樂區重啟 年底有望開放步道

花蓮縣富源國家森林遊樂園區蝴蝶谷溫泉渡假村今年初宣布熄燈後，經林業及自然保育署花蓮分署委外標租，現已恢復營運，提供住宿及泡湯體驗。（羅亦晽攝）

花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，不僅造成園區步道設施受損，園內的蝴蝶谷溫泉渡假村也因此面臨觀光寒冬，今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署表示，渡假村設施現經委外標租現已恢復營運，步道部分仍在整修，會視工程進度評估開放時程。

0403地震及颱風等天災去年造成富源國家森林遊樂園區部分步道受損，園內蝴蝶谷溫泉渡假村同年8月起暫時停業，僅開放泡湯設施及完好的步道區域，今年2月因營運契約到期停止營運，花蓮分署避免館舍淪為蚊子館，經9月1日完成委外標租，業者已開始試營運。

花蓮分署長黃群策表示，園區由瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司取得5年經營權，以「天成逸旅－蝴蝶谷」品牌展開經營，服務項目包含飯店、餐飲、溫泉及遊憩等，至於步道部分目前還未對外開放。

他說，園區步道及橋梁等設施去年因受颱風等災害等影響，目前正持續投入災後修復工程，其中富源吊橋跟環山步道2預計年底可完工，環溪步道2要先啟動西邊的護坡工程，才能展開步道修復工作，所以修繕時間會比較久，預計明年底完成。

黃群策表示，園區內最知名的龍吟吊橋雖未受損，但因位在環溪步道與環山步道的交會點，環山步道2修繕完成後雖然可前往，不過就得原路回程，不能繞園區一圈，考量民眾的體驗完整度，屆時會再視情況評估開放時程。

瑞穗天合國際觀光酒店品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示，集團在蝴蝶谷成立新品牌並著重精緻體驗，目前除有推出一泊三食試營運方案，含早餐、晚餐及宵夜，還有戶外湯跟房內泡湯池，打造森林渡假體驗，讓遊客享受自然風光跟景色，也有單日泡湯的方案。

