花蓮富源森林遊樂區趕工修復 蝴蝶谷委外試營運

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮富源國家森林遊樂區因0403強震及颱風受損，導致遊客銳減，原委外旅宿業者撤出後，經逾半年等待有新的業者承接，蝴蝶谷重新開放，目前委外由得標飯店業者試營運。

受0403強震影響，衝擊花蓮觀光產業，農業部林業及自然保育署花蓮分署統計，富源國家森林遊樂區不僅設施及步道受損，入園人次也從往年8萬人次入園，銳減到不到4萬人，原營運團隊苦撐到今年2月契約到期後停止營運。

林業及自然保育署花蓮分署同時進行園區整修工作，並於6月公開標租「富源國家森林遊樂區」經營權，9月1日完成委外標租，由瑞穗天合國際觀光酒店取得營運權，以「天成逸旅－蝴蝶谷」品牌經營。

花蓮分署表示，新營運團隊取得5年經營權，提供飯店住宿、餐飲、溫泉及遊憩服務，試營運階段僅提供飯店營運設施，森林遊樂區及步道設施尚未開放。

花蓮分署表示，富源國家森林遊樂區內的步道及橋梁持續進行災後修復工程，預計年底前完成富源吊橋及環山步道2的工程，環溪步道2要先進行護坡工程才能修復，預計明年底完成，會待工程完工後，評估開放時間。

接手營運的瑞穗天合國際觀光酒店表示，蝴蝶谷成立的新品牌著重於精緻體驗，試營運期間推出一泊三食，打造森林渡假體驗。

業者表示，蝴蝶谷定位為自然休閒型渡假旅宿，鎖定30至70歲客群，目標平均住房率8成，平均房價約新台幣9000元以上，期望成為花蓮瑞穗區大自然深度體驗的首選。（編輯：李亨山）1141217