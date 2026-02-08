花蓮富里推出酸菜蘿蔔節

富里鄉農會舉辦酸菜蘿蔔節活動。（富里鄉農會提供）

記者林中行∕花蓮報導

花蓮縣富里鄉農會在羅山展售中心旁舉辦「二０二六酸菜蘿蔔節活動」，除了在地鄉親同樂，路過的哈雷機車騎士團也熱情參與，大家一起走進田間體驗拔蘿蔔、割芥菜，再動手做成蘿蔔乾、福菜，體驗從土地到餐桌的每一步。

農會總幹事張素華表示，每年冬季二期稻作收割後的休閒期，農民會在田裡種植蘿蔔來提升農地地力，維護良好的耕作條件，減少化肥用量。

成熟後的蘿蔔可製作出千變萬化的料理。農會從一一二年策劃第一屆「蘿蔔的一生快閃活動富里蘿蔔酸菜節」開始，持續發揚活化在地特色產業。

張素華強調，「醬缸文化」在傳統農業社會中，是基於物資匱乏與食物保存需求演變出的獨特釀造飲食文化，透過陶缸將蔬菜、豆類以發酵、醃漬方式製做酸菜、芥菜、福菜等，不僅解決產量過剩問題，更成為客家及傳統料理的鹹香美味根基，體現克勤克儉的農村情調。

農會理事長黃正乾表示，透過實作把食農教育變得好玩又有感，認識「產地到餐桌」的過程，學會吃當季、食在地，每一口都是土地的味道。感謝大家一起支持富里的醬缸文化。