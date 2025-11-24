花蓮富里推弱勢者救護車轉診補助 每趟補助6千元

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）照顧弱勢者突發疾病或緊急狀況能獲及時醫療，花蓮富里鄉公所推「救護車轉診補助」，自明年起經指定醫療院所醫師評估需於24小時內轉診至縣內其他醫療機構者，每趟補助6000 元。

富里鄉公所今天表示，偏鄉醫療資源有限，緊急轉診往往是維繫生命的重要環節，卻也可能成為弱勢家庭沉重的負擔。推出這項補助，就是希望在最關鍵的時刻，能替弱勢家庭分擔負擔，讓大家能放心求助、安心就醫。

鄉公所說明，獲得代表會通過，自民國115年1月1日起實施，申請補助須符合申請人設籍於富里鄉，且於近1年內在國內居住滿183日，未受政府收容安置；並具備低收入戶、或中低收入戶、或領有中低收入老人生活津貼、或領有身心障礙者生活補助。

限於花蓮縣內的轉診路線，補助救護車轉診所需費用，每人每年最高補助2趟，每趟補助金額為新台幣6000元。申請應於3個月內備妥申請表、身分資格證明、轉診相關證明文件、轉出及轉入醫療院所的診斷證明、收據及金融帳戶影本等必要資料，送交各村辦公處或公所社會課辦理。

富里鄉目前人口數約9400多人，弱勢身分約1000多人，公所指出，長期致力照顧弱勢族群，此政策是為了確保低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助者及中低收入老人都能獲得必要的醫療支持，未來也將持續檢視相關措施，以保障鄉親健康安全。（編輯：謝雅竹）1141124