花蓮富里百年老榕樹染疫遭移除 地方再植太魯閣櫟找回寄託

吊車緩緩將要種植的新樹植入伯公廟的後方圓台，希望神明保佑這棵太魯閣櫟可以健康成長，雖然無法一下子取代去年因病而遭移除的百年老榕樹，只希望百年之後可以再恢復昔日容貌。

富里鄉民眾葉秀娥表示，「阿婆那個樹怎麼不見了，我說乾掉了、死掉了沒辦法，很像空空的。」

富里鄉長江東成指出，「百年的榕樹在去年受到康瑞颱風的侵襲整個樹折斷，另外樹根也慢慢的腐爛的狀況，所以我們在去年年底趕快做移除。」

富里鄉市區這間伯公廟與老樹，除了是地方上客家鄉親的重要信仰與聚所，更是陪伴在地好幾代人的記憶，因此老樹移除後要再種甚麼樹回去，成為地方上討論的重點。

捐樹民眾彭仁丁表示，「它這邊是因為褐根病死的，我們就想說必須要種一個能夠抵抗褐根病的樹種，而且還有在地代表的樹種，所以大家決定說我們就種太魯閣櫟，這樹一般可以長到5、600歲，其實都沒有問題啦。」

公所強調，這次新種下的太魯閣櫟樹齡為30年，高度超過8公尺，具抗病、抗風性，是台灣特有樹種，種植後希望能讓伯公廟與老樹再次凝聚地方感情。

