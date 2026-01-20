地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮富里鄉老街，有一株樹齡百年的伯公廟老榕樹，長期是客庄地標，去年底因病移除後，在地鄉親討論後，選擇新種下臺灣特有的太魯閣櫟，希望延續老樹精神，並恢復生態，繼續陪伴在地鄉親。

出動大型吊車，小心翼翼，緩緩把新樹吊掛移種，這不是常見的章樹或是榕樹，而是台灣特有種"太魯閣櫟"！

村民們也一起拿鏟子填土。這裡原本有棵百年老榕樹，是村民乘涼休憩好去處，卻因為去年康芮颱風重創，樹根腐爛，公所只能忍痛移除。如今舉辦祈福儀式，迎接新樹落腳。

捐樹鄉親彭仁丁：「經過大家鄉長、村長，他們這個主委會邀請來會堪，就覺得既然是富里人，那我就捐一棵自己的大樹，就給富里鄉，因為自己是富里人希望幫助富里」。

詩人葉日松之侄葉佳祺：「幫富里大家種這棵樹，讓它具有比較代表性的樹種，成為全台灣有可能是唯一，是太魯閣櫟的土地公廟」。

百年老榕樹，是村民乘涼休憩好去處。（圖／民視新聞）

新樹"太魯閣櫟"這株高約8公尺，將近三層樓高，來自熱心民眾捐贈，樹齡約30年，正值生長期。其實花蓮富里鄉中山路，有上百年歷史的客家老街，伯公廟更是信仰中心，如今新樹的到來，也補足了當地人心中的缺憾！

富里鄉居民葉秀娥：「(榕樹以前是這裡的地標)，對地標，人家一講說富里的榕樹下，一下就知道了」。

富里鄉長 江東成：「我們在十三號的時候，種下了我們太魯閣櫟，這個地方讓這個樹種慢慢的茁壯，成為我們日後好乘涼好聚集，好人文聚會的一個地方」。

太魯閣櫟高約8公尺，將近三層樓高，來自熱心民眾捐贈。（圖／民視新聞）

枝葉會長越來越茂密，只要定期加強固定和照護，就會順利茁壯長成大樹，繼續陪伴客庄鄉親成長。

原文出處：花蓮富里鄉老榕樹移除 新種「太魯閣櫟」重振生機

