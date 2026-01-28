花蓮寒假推「幸福午食券」 助4千清寒學生免挨餓

為了準備中午的便當，這家位在花蓮市區的燒臘便當店一大早就開始備料，業者配合縣府在寒暑假期間為學區學生做餐已經好幾年，根本沒在計較成本是否超出80元。

便當店業者表示，「我們這樣是還可以，1、20個還可以啦，就自己吸收一點這樣。」

花蓮縣政府的幸福午食券是從2021年暑假開始，專門發放給中、低收入戶，或經老師評估家裡為經濟弱勢的國、中小學生使用，學生可憑券到學區內有配合的便利商店或便當店換餐。

花蓮縣政府教育處體健科長陽岳瑾說明，「寒假期間，由於學校的廚房是停止供應的，那在寒假我們有服務將近有4000名學生的補助措施。那另外價格部分，我們已經調整到隨著物價的調整，我們調整到80元的部分。」

不過80元的午食券是否真能讓學生溫飽，另外還有部分學生去便利商店買的不是正餐而是零食，都引起關注。

花蓮縣議員楊華美認為，「其實在一般的便當店，大概一個便當都已經100元以上了，那到底孩子真正地能夠吃得飽或吃得好嗎？那如果這些孩子在寒假期間拿著午食券去便利商店兌換飲料零食，而不是真正的有營養的食物，那教育處要怎麼樣來稽核？」

縣府教育處則是回應，便當價格超出80元的部分，其實大部分店家都是自行吸收。至於到便利商店購買零食的問題，會再和業者協調，柔性勸導持券消費的學生能以購買正餐為主。