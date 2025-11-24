花蓮將設共享單車 預計1500輛
花蓮縣政府為滿足縣民短程交通及遊客觀光旅遊需求，去年著手規畫在縣內建置有樁式的共享自行車系統，今年爭取國家發展委員會花東基金預算經費獲准，預計設置1500輛自行車，待行政院核定計畫後，縣府觀光處將立即啟動相關作業，盼在最短時間內提供共享自行車，打造友善旅遊環境。
花蓮縣8年前曾導入無樁式共享自行車oBike，但因違規停車亂象頻傳，最終停止營運，隨台東去年領先東台灣引進YouBike共享自行車系統，廣獲遊客好評，不少花蓮縣民也期盼縣府跟進政策，提供更多交通運具選擇滿足行的需求。
觀光處長余明勲指出，花蓮幅員遼闊，適合騎乘自行車體驗慢旅行及在地文化，經縣長徐榛蔚去年指示規畫，觀光處今年9月中成功向國發會爭取建置有樁式共享自行車系統經費約4000萬元，待行政院核定通過，就可以啟動標案。
他表示，觀光處目前計畫在全縣13鄉鎮共建置1500輛自行車，研擬一般自行車與電輔車各占一半，站點將依各鄉鎮人口與觀光需求分配，以人潮密集區優先規畫，包括車站、重要景點、商圈、學校、醫院與公家機關等，也廣納地方意見，提升縣民與遊客使用共享自行車意願。
余明勲也提到，有樁式共享自行車系統不僅可以透明且完整的記錄民眾租車、還車過程，也能滿足民眾出門取貨、買菜等短程交通需求，遊客搭乘火車抵達花蓮後，也能租借自行車暢遊市區及周邊景點，並深入巷弄探尋在地特色美食及文化，甚至還能跨縣市旅遊，相信會成為花蓮推動觀光的重要助力。
