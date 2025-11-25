花蓮專勤隊員涉酒駕「聲明遭打臉」疑包庇自己人 移民署改口了

移民署花蓮專勤隊一名游姓隊員１9日在執勤途中與其他車發生擦撞，警方到場後查出游男涉嫌酒駕。對此，移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊昨日澄清，表示該名同仁事後主動至醫院血液檢測，但未驗出酒精。不過，該聲明今（25）日卻被打臉，據了解當時是民眾目擊報案，且游男拖了約5個小時才去抽血，過程疑點重重，移民署也遭質疑包庇自己人酒駕。對此，移民署今（25）日也二度發聲，表示尊重主管機關調查結果，若有陳述不實情事將加重懲處。 花蓮專勤隊員涉酒駕 移民署急澄清：驗血未檢出酒精 據了解，19日上午9時許，花蓮專勤隊一名游姓隊員開公務車行經中美五街時，疑似與路旁車輛發生擦撞，警方獲報到場後，雖雙方均稱沒有車禍，但車身卻有明顯刮痕，員警當場依法對2人實施酒測，沒想到游男酒測值達0.18毫克，還不斷要求員警重測，不過遭警方拒絕。

事後，此事遭媒體曝光後，移民署昨日發聲明表示，該名同仁19日駕駛公務車於巷道迴車時，擔心疑似有與路旁車輛擦碰，遂主動通知車主與警方到場，並非遭警方查獲酒駕。當時，車主表示車輛無新損傷，不過警方現場測得同仁酒測值0.18毫克，雖未達公共危險程度，但屬行政罰範圍，由警方依《違反道路交通管理處罰條例》辦理裁罰。

公務車的車身有明顯刮痕。（圖／TVBS）

移民署強調，經專勤隊向花蓮分局查證，該名同仁並無向警方表示「隔夜酒未退」一事，也未發現有該等說法之紀錄或證據，請外界勿加揣測。此外，事後該名同仁立即主動赴醫院血液檢測，結果未檢出酒精，已向花蓮監理站提出申訴。 澄清稿遭打臉質疑「包庇自己人」 移民署二度發聲：若陳述不實將加重懲處 然而，該說法今日卻遭到打臉，據了解當時為民眾目擊報案，且當天酒測時間是上午9時許，而游男卻等到下午2時許才至醫院抽血，中間隔了整整5個小時。不僅如此，該輛公務車配有行車記錄器，但事後發現沒有記憶卡，過程疑點重重，與移民署聲明有所出入，專勤隊也遭質疑試圖包庇公務車酒駕。花蓮分局表示，當天警方獲報該處有發生事故，員警到場後雙方雖均稱無肇事，但為確保現場事證，實施酒測發現游男已逾法定標準值，後續將啟動調查，若有酒駕肇事將依法偵辦。

游姓隊員要求警方重測酒測。（圖／TVBS）

對此，移民署今日也二度發聲，尊重主管機關針對酒測與血液檢測等事證之審認結果，絕無包庇情事。經瞭解花蓮監理站針對申訴已決定維持原處分，移民署將依規定從嚴究辦酒駕人員行政責任及主管督導不周責任。移民署表示，為還原事實及追究責任，將會同警方釐清本案報案過程及肇事疑義，若有不實陳述行為，或經警方調查確認現場有肇事情事，將依規定加重懲處。

