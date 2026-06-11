花蓮小英之友會長郭吉洲逝世 蔡英文親赴靈堂致哀

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在花蓮長年支持本土，擔任扁友會、小英之友會會長郭吉洲本月7日因病過世，享壽77歲，前總統蔡英文今天下午，特別專程前往花蓮致哀，並向在地民進黨員致意。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕在花蓮長年支持本土，擔任扁友會、小英之友會會長郭吉洲本月7日因病過世，享壽77歲，前總統蔡英文今天下午，特別專程前往花蓮，親赴靈堂致哀，並面帶哀戚地向家屬表達深切慰問。地方綠營人士與花蓮小英之友會成員均到場陪同，現場氣氛低沉肅穆。

在花蓮長年無懼風雨、挺身支持台灣陣營的民主大老郭吉洲經商有成擔任花蓮東洋集團總經理，在花蓮基層實力雄厚，更曾先後擔任扁友會、花蓮小英之友會總會長，在花蓮綠營地方組織中扮演舉足輕重的關鍵角色。花蓮小英之友會代理會長江淑君受訪時，提到郭吉洲的驟逝，忍不住紅了眼眶，連說了多次「非常捨不得」。

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江淑君沉痛表示，郭吉洲對民進黨在花蓮的民主發展真的是一生「出錢出力」，每逢大選都是毫無保留、拚盡全力在幫忙。江淑君透露，郭吉洲擔任第一屆小英之友會總會長後，本想繼續連任，但在準備連任期間不幸身體違和，會內因此一直沒有改選，仍是期盼會長早日康復回來帶領大家。

原本地方成員都認為郭吉洲經過一段時間的復健後，身體狀況已大幅好轉，未料上週病情急轉直下。江淑君說，上個禮拜郭總會長肺部突然出現狀況，隨後迅速影響到腎臟，最後因腎衰竭引發併發症過世，讓所有幹部和地方好友都感到萬分震驚與意外。

「在花蓮企業界，敢站出來公開支持民進黨的人真的不多！」江淑君感性直言，郭吉洲是極具指標性的好人，他的勇氣與無私奉獻，讓人在後山花蓮倍感溫暖。這個會是當年小英總統第一次投身大選時在全國成立的，郭吉洲更是花蓮最核心的精神支柱，因此小英總統今天無論如何都專程前來見他最後一面，感念他長年的力挺。

民進黨花蓮地方人士指出，花蓮長期偏藍又保守的版圖，敢站出來挺本土、挺台灣相當不容易，郭吉洲在花蓮民主運動實力艱困的年代，始終扮演隱形靠山與最強後盾。江淑君說，目前全力協助家屬料理完後事後，預計13日舉行公祭，未來會延續郭總會長生前守護台灣民主的遺志。

郭吉洲出生於苗栗縣竹南鎮，在一個小康的家庭成長，1975年退伍後到花蓮，當時堂哥在花蓮從事觀光旅遊服務業的生意，他也感到有興趣，就這樣踏入了這一行。在花蓮黃金時期時擁有飯店、遊覽車、餐廳、出進口貿易等生意，事業有成後，積極投入社會公益活動，長年扶持弱勢貧苦，是地方人人稱讚的大善人。

在花蓮長年支持本土，擔任扁友會、小英之友會會長郭吉洲本月7日因病過世，享壽77歲，前總統蔡英文今天下午，特別專程前往花蓮，親赴靈堂致哀並慰問家屬。(記者王錦義攝)

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