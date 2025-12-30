花蓮小貨車追撞 「苦茶油牧師」溫光亮不治

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮卓溪鄉「苦茶油牧師」溫光亮昨天開小貨車，行經台9線273K玉里路段時，遭後方同向貨車追撞，失控撞路樹，警消獲報到場溫光亮已無呼吸心跳，送醫不治，確切肇因待釐清。

警方初步調查，63歲溫姓男子與吳姓男子都駕駛自用小貨車，雙方當時均沿台9線北往南方向直行行駛，於事故地點發生追撞，致溫姓男子失控撞擊同向路樹。

警方表示，救護人員到場時，發現溫男顱內出血、左腳骨折、全身多處擦挫傷，送醫前已無呼吸心跳，經急救後仍宣告不治；小貨車上搭載溫男的弟弟，則是額頭擦傷、左大腿腫痛，詳細肇事原因仍待釐清。

溫光亮牧師是卓溪鄉崙山部落推廣苦茶油產業的重要推手，他帶領族人復興荒廢的油茶園，申請設備、鑽研榨油技術，透過教會向外界通路推廣，讓崙山黃金苦茶油成為部落代表的農產品。

玉里警分局表示，台9線為縱谷重要幹道，將持續針對超速、未保持安全距離、危險駕駛及酒後駕車等重大違規行為加強取締，並配合不定期交通稽查與巡邏勤務，以降低事故發生風險。（編輯：陳清芳）1141230