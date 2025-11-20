花蓮就業中心偕青年職涯發展中心進入慈大 資源宣導+DISC探索 助青年接軌職場
花蓮就業中心為協助大專校院青年學子探索個人特質、釐清職涯方向並且掌握就業資源，前往慈濟大學進行「就業資源宣導暨DISC職涯探索」活動，現場進行就業資源宣導，也將北分署青年職涯發展中心的資源導入，進行DISC職涯探索活動，展現就業中心與在地大專院校深化合作（見圖），提供青年無縫接軌的職涯準備服務。
花蓮就業中心專人詳細解說了勞動部為青年設計的各項資源，包括提供求職交通補助金及租屋補助的「青年跨域津貼」、有助於協助新鮮人初入職場的先僱後訓的「青年就業旗艦計畫」，以及就業中心的就業及職涯諮詢服務。目標是讓慈大學子能充分運用政府資源，降低畢業後求職的摸索期。
由青年職涯發展中心的職涯諮詢師，透過廣受認可的DISC性格測驗，引導學生分析自身的支配 (D)、影響 (I)、穩健 (S)、分析(C) 四大特質。職涯活動不僅幫助學生更了解自我，也教導他們如何運用這些特質，建立優勢的溝通模式，幫助自己提升溝通力，未來在求職時也找到適合的職務類型並提升團隊溝通效率。
花蓮就業中心主任王春梅表示，慈濟大學是東部地區重要的人才培育基地，就業中心非常重視與學校的合作，期盼藉由系列活動，將政府的就業服務資源「零距離」的帶入校園。未來也將持續與校方合作，辦理更多元的駐點服務、職涯活動等活動，全面支持青年學子的職涯準備與發展。鼓勵所有青年學子與準畢業生，積極利用勞動部與校園共同提供的資源，為自己的人生藍圖做出最好的規劃。
