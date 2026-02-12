花蓮就業中心年前走訪在地機關 強化跨域合作推動就業服務

花蓮就業中心為持續強化就業服務在地連結，讓勞動部各項就業資源更貼近民眾實際需求，在農曆年前主動走訪花蓮縣多個機關團體，除表達對各單位長期協助就業服務工作的感謝外，就中高齡及高齡者、二度就業婦女與青年就業等議題進行實務交流，期盼透過跨機關、跨體系合作，將就業服務資源借力使力，推送至花蓮各個角落。

此次走訪對象涵蓋中央與地方行政機關、社政與勞工團體及基層公所，包括行政院東服中心副執行長郭應義、法務部行政執行署花蓮分署、勞動部勞工保險局花蓮辦事處、社會處長陳加富、花蓮縣警察局、花蓮縣環境保護局、花蓮縣衛生局、花蓮縣職業總工會理事長伍崑崙（見圖）、花蓮縣總工會及鄉鎮公所等單位，透過面對面交流，深化彼此對就業服務政策與地方人力需求的理解。

在交流過程中，與會單位指出，偏鄉及離島地區長照人力調度不易，現階段已透過完善住宿配套、推動跨區人力媒合，以及鼓勵中高齡者投入照顧服務等作法，逐步強化長照人力支援能量，以回應偏遠地區實際服務需求。另就災後人力議題進行討論時，與會者表示，天災臨工在災後復原階段扮演重要支援角色，未來將持續透過就業服務體系與地方單位協調分工，並運用既有就業服務工具與人力資源整合機制，協助地方因應災後各階段的人力需求。

此外，在勞工服務面向的交流中，與會單位認為，為提升就業服務政策的可近性與即時性，未來可持續強化跨機關合作，善用各機關及團體既有之內部訊息平台與宣導管道，協同推動就業服務資訊的整合與傳遞，讓勞工朋友能更即時、完整掌握就業媒合、職業訓練及相關輔導資源，進一步提升就業服務的實際效益。

花蓮就業中心王春梅主任表示，未來將持續以「在地需求、跨域合作」為核心，結合各機關與民間團體力量，針對中高齡及高齡者、二度就業婦女與青年族群，提供更貼近生活與產業現況的就業服務，讓勞動部的政策資源真正落實在花蓮每一個需要的角落，共同打造穩定且友善的在地就業環境。