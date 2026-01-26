花蓮就業中心攜手在地企業 推動友善職場促進中高齡與婦女就業
北基宜花金馬分署花蓮就業中心為持續推動婦女、中高齡及高齡者穩定就業，積極結合在地企業資源，透過多元就業政策與就業媒合措施，協助企業補足人力需求，打造友善且穩定的在地就業環境。
花蓮就業中心為感謝花蓮地區廠商提升友善職場環境，特別感謝陳記、霞飛谷、第一電阻、富康、聚落書坊及安禾工程（見圖）等多家廠商，長期配合就業中心推動就業媒合措施。花蓮就業中心主任王春梅親自致贈感謝狀予廠商，並與企業交流如何進一步強化勞資雙方合作，肯定廠商積極進用再就業婦女、中高齡及高齡者，共同創造良好的在地就業環境。
安禾工程顧問公司陳姓負責人表示，企業在用人上不以年齡作為限制，中高齡及再就業婦女具備穩定度高、實務經驗豐富等優勢，只要在工作安排與職場安全上做好配套，便能在職場工作崗位上持續發揮專業。公司目前四十五歲以上員工占比已超過三分之二，未來也將持續與就業中心合作，提供更多友善職缺，協助在地勞動力穩定就業。
花蓮就業中心主任王春梅表示，為協助婦女、中高齡及高齡者順利重返職場，中心持續推動婦女再就業、中高齡及高齡者就業促進等相關計畫，並依廠商人力需求提供媒合服務，歡迎花蓮在地廠商踴躍釋出職缺。花蓮就業中心亦規劃辦理單一徵才活動，透過小型徵才與快速媒合方式，縮短求職與徵才時間，協助企業即時補足人力，促進勞資雙方合作，創造穩定、友善且具永續性的就業環境，達成勞資雙贏。歡迎洽詢花蓮就業中心03-8323262。
