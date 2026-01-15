花蓮就業中心運用多元就業促進措施 助企業攬才 熟齡人才展長才

北分署花蓮就業中心為提升中高齡及高齡者的勞動參與並活化人力資本，勞動部積極落實「中高齡者及高齡者就業促進法」的各項措施，鼓勵中高齡及高齡勞工續留職場、協助企業穩定人力。

花蓮就業中心為進一步推動此目標，運用「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」等多項就業資源， 鼓勵企業提供職場學習機會，支持中高齡者重新適應並融入職場，同時藉由穩定的僱用獎助方案，鼓勵企業持續僱用具經驗的中高齡人才，為勞資雙方創造雙贏局面。

「職場學習及再適應計畫」提供三到六個月的學習與適應期，而「僱用獎助措施」則提供津貼補助，鼓勵雇主僱用，雙管齊下協助中高齡者逐步掌握職場技能並適應工作環境。六十三歲的梅姐便是透過這些就業資源成功重返職場再就業的個案。梅姐過去在新竹經營水電材料行超過三十年，因家人需照顧而返回花蓮鳳林家鄉，近年開始放下家庭重擔而重新求職，但因離開職場許久，對重新求職感到茫然，於是在親友的介紹下到北分署花蓮就業中心尋求協助。

花蓮就業中心的就服員評估梅姐過去的工作經驗與體能狀況，並為梅姐開發鳳林在地的工作機會，運用「僱用獎助措施」推介她到花蓮的三十年知名冰店「阿公製冰所」擔任服務人員，並透過「職場學習及再適應計畫」安排職場導師帶領，學習餐飲服務以及販售技巧。在工作適應期間，梅姐展現了卓越的待客與經營能力，進一步協助冰店在林田山林業文化園區站穩腳步（見圖）。目前梅姐已穩定就業超過九個月，重新找回工作樂趣並感到生活充實。

「阿公製冰所」駱老闆表示，從花蓮市區決定至鳳林林田山開設營業據點，一時找不到適合的人選，後來透過花蓮就業中心找到在地中高齡人才，雖然梅姐體能不如年輕人，但透過「職場學習及再適應計畫」發掘她過去豐富的經營經驗，也為企業帶來助力。

花蓮就業中心主任王春梅表示，自一0九年十二月四日「中高齡者與高齡者就業促進法」施行以來，除了為中高齡求職者提供多元協助方案，透過「僱用獎助措施」提升雇主聘用意願。凡僱用經公立就業服務機構推介的特定對象，且僱用滿三十日以上者，每人每月最高發給九,000元至一五,000元僱用獎助，最長發給十二個月。欲瞭解更多詳情，可至就業中心進行就業諮詢或電洽花蓮就業中心（03-8323262），由專人提供協助與說明。