花蓮就業中心 助中高齡雕出新方向

為協助中高齡者在職涯轉換中重新站穩腳步，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署花蓮就業中心積極透過職涯評估、就業媒合與職能培訓，協助民眾重拾信心，開啟人生第二職涯。劉志偉便是在就業中心的輔導與陪伴下，從機械維修轉向木工創作的典範，也展現了中高齡者「轉職不怕晚，只怕不敢開始」的勇氣（見圖）。

志偉早年離鄉到外地工作，曾從事油壓維修、鐵皮加工、電子組裝與紡織產線等各種行業，生活忙碌而漂泊。多年後，為了照顧家人，他決定返鄉回到花蓮秀林部落，希望在熟悉的土地上重新開始。志偉返鄉求職時已四十六歲，雖然具備豐富的工作經驗，但與在地職場需求仍有落差，讓他一度對未來感到迷惘。所幸在花蓮就業中心就業服務員的輔導下，運用「多元就業開發方案」，順利進入花蓮縣秀林鄉部落交流協會擔任木工創作員。從一開始對木工一竅不通，到如今能獨立創作，他已穩定就業五年。期間，他不僅積極參與勞動部推動的技能檢定課程，今年年初順利取得木工丙級技術士證照，從工作中找到新的熱情與成就感。

志偉分享說「剛開始只是想找份穩定的工作，沒想到越做越喜歡，發現木頭也有生命、有故事。」如今，他創作的山豬造型存錢筒、動物時鐘、木製燈具、童玩及客製化木作產品，不僅深受顧客喜愛，更融入部落文化元素，讓作品兼具美感與在地精神。

其中，山豬造型存錢筒是獲得大量訂單的主要商品，代表花蓮地方特色與工藝文化，讓志偉感到無比驕傲。「原來我做的東西，也能代表花蓮。」

秀林部落交流協會陳經理表示，志偉對創作有獨特的見解，擅長從生活細節發想，把族群文化與自然意象融合進作品中，創造出兼具文化感與實用性的手作品。「他不僅技術進步快，還常主動協助其他學員分享經驗。」

花蓮就業中心表示，中高齡民眾在轉職或再就業過程中，常面臨技能與市場需求落差。中心提供一對一職涯諮詢、就業媒合、職訓資源運用中高齡就促就業工具，協助民眾重新建立信心與專業能力。

未來也將持續結合地方產業特色，推動在地就業與技職培力，讓更多像劉志偉一樣的民眾，能在家鄉找到新的舞台，用雙手雕出生活，也雕出重拾信心未來。