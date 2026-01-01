花蓮山區命案嫌涉殺人罪 遭起底「前鄉代會主席兒」曾販毒入獄

呂男遭起底曾因販毒入獄。(示意圖，翻攝自pexels)

花蓮縣玉里山區昨（12月31日）發生命案，一名28歲林姓女子衣衫不整，倒臥在大禹公墓樹林內，不僅全身傷痕累累、頸部還有明顯勒痕，警方認為其51歲呂姓男友涉重嫌，依殺人罪嫌移送偵辦。據悉，呂男曾因吸毒、販毒入獄，其父則為前鄉民代表會主席，也曾因爭家產殺害親人。

初步了解，51歲呂姓男子與28歲林姓女子自去年10月開始交往，呂男於昨上午自行至警局報案，聲稱其女友已無呼吸心跳。警方獲報趕抵現場時，發現林女衣衫不整，倒臥在大禹公墓樹林內，全身傷痕累累、頸部還有明顯勒痕，鑑識人員在現場採證時，不僅在呂男車輛前後保險桿發現撞擊毀損及血跡，更在其住處房間內發現血滴。

呂男矢口否認犯案，辯稱女友身上的傷痕是被其前夫毆打所致，並聲稱女友自己跳車才發生意外。然而，警方在呂男身上查獲毒品殘渣，且根據初步調查，林女臀部有明顯輪胎輾壓痕，與呂男所述說詞不符，因此當場將其逮捕，訊後依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

林女家屬今（1日）委託葬儀社至案發地點招魂，親友難過表示，自己將林女從小看到大，其個性乖巧，離婚後為了孩子，還住在前夫家，沒想到卻在被呂男帶離家後，慘遭殺害。

知情友人指出，呂男父親從1980年代開始從政，曾任7屆卓溪鄉代表，也曾任代表會主席，從政30年以來，為人海派、熱心且孝順，卻曾因家族分產殺害親人。而呂男為呂姓鄉代家中唯一的兒子，10多年來吸毒又販毒，多次進出監獄，附近鄰居認為，其「家長太寵溺，從小教育失敗」，會發生該案件不意外。

