社會中心／巫旻璇報導

花蓮縣玉里鎮山區今（31日）驚傳重大案件。有民眾在山林間發現一名年輕女子倒臥樹叢，女子全身未著衣物，近看後發現身上留有多處傷勢，頸部亦可見疑似遭勒痕跡，情況相當駭人。目擊民眾隨即報警處理，警方接獲通報後迅速趕抵現場，第一時間拉起封鎖線，並通知鑑識人員到場進行採證，以釐清死者身分與確切死因，相關案情仍待進一步調查。

根據《中時新聞網》報導，花蓮縣玉里山區今（31日）有民眾進入山林活動時，意外發現一名年輕女子倒臥在樹叢間，且全身未著衣物，走近查看後驚覺女子身上有多處外傷，頸部亦出現疑似遭勒痕跡，現場狀況相當詭異，民眾嚇得立刻報案求助。警方獲報後迅速派員到場，隨即封鎖現場並通知鑑識人員進行採證。經初步確認，死者約28歲，警方到場時已無生命跡象，相關傷勢細節及實際死因仍待進一步相驗釐清，目前已組成專案小組展開追查，同時調閱周邊監視器畫面，試圖還原案發前後經過，以鎖定相關線索。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：花蓮山區驚傳命案「年輕女子全裸」倒臥！身上多處傷勢、頸部留痕

