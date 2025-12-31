花蓮山區「1女全裸陳屍樹林」 全身傷、頸勒痕

女性遺體示意圖。取自Pexels



2025年最後一天，花蓮縣玉里一處山區驚傳一名28歲女子被發現陳屍樹林，全身赤裸，身上滿布傷勢，頸部有勒痕，玉里警分局獲報，立即派人到場勘驗，全案擴大偵辦。目前警方逮捕女子的男友，懷疑他虐殺女友，之後再棄屍。

這具女裸屍是民眾到樹林時發現，確定是人後，立即報警處理，員警到場，確定女子早已經身亡。

發稿時間17:18 更新時間17:25

