花蓮山海騎遇記 吳俊星領騎縱谷接軌FaliFali音樂節

花蓮縣政府主辦的二０二五花蓮山海騎遇記自行車數位尋寶系列活動，結合馬太林文化園區參加音樂節。(花蓮縣政府觀光處提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的二０二五花蓮山海騎遇記自行車數位尋寶系列活動，將於二十九日舉辦KOL約騎活動，本次特別邀請知名自行車KOL吳俊星擔任領騎，以輕鬆、友善的方式走入縱谷核心，感受東部自然環境的魅力與花蓮堅韌的生命力與文化底蘊。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，花蓮在經歷各項挑戰後，展現出強大的韌性與復原力，這份堅韌精神正如我們活動IP「小石花」所象徵。這次的KOL約騎活動，不僅結合了智慧觀光的數位尋寶，更串聯了國際認證的絕美景緻。

余明勳指出，希望透過吳俊星的領騎，讓參與者親身體驗花蓮獨有的自然與人文魅力，將健康運動與深度文化結合，真正實踐低碳永續的旅遊理念。

花蓮縣政府觀光處表示，這場一日限定的約騎活動，鎖定花蓮山海騎遇記五大精華路線中的一九三縱谷風光線，參與者在瑞穗火車站集合後，由KOL吳俊星領騎出發，穿越著名的春日綠色隧道。

行程中將融入系列活動的數位尋寶精神，騎行至馬太林教會完成任務並領取完騎禮。騎行結束後，可至一旁的馬太林文化園區參加音樂節享受音樂、美食、工藝體驗，為這趟縱谷深度之旅增添文化印記。

觀光處強調，此次音樂節卡司陣容強大，包含在地及知名表演者包括魏如昀、馬太林部落、高柔恩、以及來自印尼的樂團BottleSmoker等精彩演出，現場並設有二把手燒烤、阿里曼烤豬、小儀小米甜甜圈等數十組風味美食與特色手工藝品市集，讓民眾在享受單車帶來的身心舒暢之餘，能夠沉浸在原住民的歌舞與熱情氛圍中，感受花蓮縱谷深厚的在地文化底蘊。