花蓮山海騎遇記 150人齊聚

為積極響應全球低碳永續旅遊趨勢，並推廣健康運動風潮，由花蓮縣政府主辦、交通部觀光署指導辦理的「二○二五花蓮山海騎遇記」系列活動，在風光明媚的壽豐鯉魚潭舉行「自行車日暨活動記者會」，為接下來的自行車數位尋寶主活動揭開序幕（見圖），現場集結了一五○位的報名參加者，包含親子、自行車旅遊愛好者及毛小孩，在涼爽的天氣中悠閒享受湖光山色。

活動在花蓮在地極限單車好手林佳輝與陳政隆的精湛特技表演中熱鬧開場，精彩的演出贏得滿堂彩，隨後，在現場貴賓的共同見證下，「二○二五花蓮山海騎遇記」活動啟動儀式圓滿完成，象徵活動正式啟「騎」，啟動儀式後，現場民眾一同沿著鯉魚潭環潭步道展開輕鬆的騎行體驗。

花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭主任馮獻毅表示，身為鯉魚潭風景區的地主，歡迎民眾前來飽覽縱谷風光，另外也歡迎大家來參加縱管處舉辦的「憩淘鯉魚潭活動」，一同探索壽豐的呼吸節奏。

觀光處長余明勳說出，今日的自行車日是「花蓮山海騎遇記」主活動的起點，自即日起至十一月三十日止，民眾可自行前往五大主題路線進行挑戰，約三十分鐘可完騎，包含新城創生懷舊線、蔚藍兩潭曙光線、鯉魚潭環潭線、壽豐夢幻悠遊線及一九三縱谷風光線。每完成一條路線，即可憑APP紀錄兌換限量的「小石花」實體徽章及一○○元在地商家消費券，藉此將觀光人流直接引導至地方店家，創造線上活動與線下消費的良性循環，為在地經濟帶來實質助益，騎完全部五條路線更可抽萬元現金！縣府邀請全國民眾，把握美好的十一月份，前來花蓮體驗一場結合運動、科技與在地文化的深度永續旅遊！