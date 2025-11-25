花蓮山海騎遇記KOL吳俊星領騎193縱谷 騎行接軌FaliFali音樂節

【記者 周澄予／花蓮 報導】為積極推廣花蓮低碳永續旅遊並深化在地文化體驗，由花蓮縣政府主辦的2025花蓮山海騎遇記自行車數位尋寶系列活動，將在11月29日（星期六）舉辦KOL約騎活動。本次限定場次特別邀請知名自行車KOL吳俊星擔任領騎，將以輕鬆、友善的方式走入縱谷核心，感受東部自然環境的魅力與花蓮如小石花般堅韌的生命力與文化底蘊。

觀光處長余明勲表示：花蓮在經歷各項挑戰之後，展現出強大的韌性與復原力，這份堅韌的精神正如我們活動IP「小石花」所象徵。這次的KOL約騎活動，不僅結合了智慧觀光的數位尋寶，更串聯了國際認證的絕美景緻。我們希望透過吳俊星的領騎，讓參與者親身體驗花蓮獨有的自然與人文魅力，將健康運動與深度文化結合，真正實踐低碳永續的旅遊理念。

這場一日限定的約騎活動，鎖定花蓮山海騎遇記五大精華路線中的193縱谷風光線。參與者將在瑞穗火車站集合後，由KOL吳俊星領騎出發，穿越著名的春日綠色隧道。行程中將融入系列活動的數位尋寶精神，騎行至馬太林教會完成任務並領取完騎禮。主辦單位提醒，本次約騎活動鼓勵民眾自備自行車及安全帽等騎行裝備，若有需求，亦可於報名時選擇自費租車服務。

本次KOL約騎活動與原住民族年度盛事FaliFali音樂節（11/28-30）結合，騎行結束後，可至一旁的馬太林文化園區參加音樂節享受音樂、美食、工藝體驗，為這趟縱谷深度之旅增添文化印記。音樂節卡司陣容強大，包含在地及知名表演者包括魏如昀、馬太林部落、高柔恩、以及來自印尼的樂團BottleSmoker等精彩演出，現場並設有二把手燒烤、阿里曼烤豬、小儀小米甜甜圈等數十組風味美食與特色手工藝品市集。讓參與者在享受單車帶來的身心舒暢之餘，能夠沉浸在原住民的歌舞與熱情氛圍中，感受花蓮縱谷深厚的在地文化底蘊。

主辦單位提醒，這場結合美景、運動與音樂的限定活動採免費參加，僅開放30位名額，機會難得。為確保活動品質並維護其他參與者權益，報名者需繳交新台幣100元保證金，該費用將於活動當日由領隊全額退還給本人；若報名後無故缺席者，保證金將不予退還，並直接作為該報名者保險費用繳納使用。即日起有意參加的民眾，敬請透過報名網址https://irunner.biji.co/HualienBicycle2報名（額滿為止），並於報名後一天內完成保證金繳納。主辦單位將以安全為首要考量，並保留因應天候等不可抗力因素調整或取消活動之最終權利。（照片花蓮縣政府提供）