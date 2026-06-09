花蓮工地主任遭沖走失聯！受困16小時奇蹟生還關鍵是「它」

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鄧姓工地主任遭惡水沖走失聯，受困16小時奇蹟獲救。 圖：花蓮縣消防局提供

[Newtalk新聞] 花蓮地區連日豪雨造成山區溪水暴漲，馬太鞍溪昨日傳出工地主任遭洪水沖走，承攬防砂工程的鄧姓工地主任遇上溪水暴漲，鄧男連人帶車遭洪流沖走失聯，經過警消漏夜搜尋，今日凌晨順利將人救出送醫，搜救人員指出「人能活著，真的是奇蹟」，並點出關鍵在鄧男身下墊著一根木頭支撐。

林業及自然保育署花蓮分署指出，馬太鞍溪防砂工程因豪大雨特報影響已提前停工，但廠商考量持續降雨恐引發更大洪水，8日下午由鄧姓工地主任偕同兩名怪手司機前往工區，準備將部分設備再移往更高位置，花蓮縣消防局獲報，一輛吉普車遭溪水沖走，鄧姓工地主任失聯。消防局隨即派遣5車、1艇、9名消防人員及1架無人機趕赴現場搜救。

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花蓮縣消防局第二大隊指出，搜救行動進行至晚間9時21分時，再度接獲民眾報案，指出馬太鞍溪下游近阿陶莫段傳出呼救聲，利用空拍機搭載熱顯像儀搜尋，成功發現人體熱源並定位座標，但待援者所在位置位於河岸沙洲泥濘區域，地形惡劣，歷經近3小時艱困搶救才將鄧姓工地主任安置於橡皮艇上。

參與搜救的太魯閣族人林志軍指出，救援人員接觸到鄧男時，發現其已深陷泥淖無法移動，橫躺在一塊相對堅硬的泥地上，底下疑似墊著一根木頭支撐身體，林志軍指出，若沒有這根木頭很可能直接陷入泥沼之中。

林業及自然保育署花蓮分署指出，此次搜救任務能夠順利完成，仰賴消防、義消、部落族人、民間機具業者及相關單位密切合作，在惡劣環境下展現高度專業與團隊精神。分署除感謝所有投入救援人員的辛勞與付出，也將持續關心鄧姓工地主任後續治療及恢復情況。

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