花蓮工廠老闆開車聞異味 驚見後座有遺體

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮吉安鄉一家鐵皮工廠老闆18日開車出門，因車內飄異味，往後座查看竟發現有不認識男子倒臥無生命跡象。警方初判現場無打鬥或外力介入跡象，已報請檢方相驗釐清死因。

吉安鄉光華村曾姓老闆向警方報案表示，車輛平常停在工廠都不會上鎖，上次開車是15日，沒想到會被人闖入，還在車內氣絕身亡；調閱廠區監視器，發現男子是在17日上午10時進入工廠內。

警消到場後，確認男子已明顯死亡。初步調查，死者為64歲劉姓男子，住在吉安鄉干城村，16日曾徒步到光華派出所問路，稱說要到去附近工廠找朋友，但因說明不清，警方無從協助，劉男就離去。

廣告 廣告

吉安警分局勘查現場，劉男身上沒有外傷，現場也沒有打鬥或外力介入跡象，且與跟曾姓工廠老闆並不認識。

劉男的家屬接獲警方通知才知道出事了，家屬透露，劉男平常沒有工作，過去也曾突然消失幾天後又回家，因此沒有發現異狀。

吉安警分局表示，全案已報請花蓮地檢署檢察官相驗以釐清死因。（編輯：黃名璽）1141120