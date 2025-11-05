花蓮工程車墜100米山谷！21歲駕駛遭壓車下身亡 原定進行落石清除作業

花蓮台8線秀林鄉路段於11月5日下午發生工程車墜谷事故，造成21歲林姓駕駛不幸喪生。這輛原本準備執行落石清除作業的裝載機，在行經秀林鄉富世村路段時，疑似不慎擦撞山壁後失控，連人帶車墜落約100公尺深的山谷。救援人員抵達現場時發現裝載機已起火燃燒，駕駛當場死亡，警方正進一步調查事故原因。

花蓮台8線裝載機墜谷，起火燃燒。（圖／TVBS）

事故發生在11月5日下午近3點，當時21歲林姓駕駛正駕駛裝載機前往花蓮台8線147公里處執行落石清除作業。然而，當車輛行駛至169.7公里秀林鄉富世村路段時，疑似不慎擦撞山壁後失控，整輛車連同駕駛一起墜落約100公尺深（相當於30層樓）的山谷。

花蓮台8線裝載機墜100米谷，起火燃燒。（圖／TVBS）

新城分局第四組組長吳俊義表示，警方到達現場時，該裝載機已經燃燒起火。消防隊於下午3時35分抵達現場展開救援行動，但發現裝載機駕駛已被壓在車下，明顯死亡。

消防人員垂降下山谷進行救援。（圖／TVBS）

消防新秀分隊小隊長金澔說明救援過程。他表示救援人員到場後，立即將傷患脫困，使用捲式擔架以及籃式擔架，將傷患搬運至可供拐么車吊掛的高度。從現場照片可見，救護車停在山壁旁，大型吊車就在右側，越過護欄往下看，山谷下方能清楚看見一輛翻覆的裝載機。

消防人員使用擔架將遺體運送至可吊掛位置。（圖／TVBS）

消防人員垂降到山谷下方時，發現裝載機附近的土地已經焦黑，現場還能看見煙霧。救援人員將遺體運上路面後，由警方通知家屬前來認領。由於案發位置並無監視器，警方表示將會調閱行車軌跡以及檢查裝載機的機械狀況，進一步釐清事故的確切原因。

