花蓮市中山路地下道及北濱外環道年度維護 請用路人繞道而行

花蓮市中山地下道16日開始管制通行，請用路人提前改道。（圖：梁國榮攝）

為辦理年度道路維護工程，花蓮市公所將於16日起針對中山地下道及北濱外環道實施交通管制。市公所已提前完成相關宣導作業，並由清潔隊於各主要路口懸掛施工告示牌，提醒用路人留意施工時間與改道路線。

花蓮市長魏嘉彥偕同清潔隊長吳慶展前往北濱外環道施工路段現場，了解前置作業情形，並提醒用路人於施工期間提前改道，避開施作地點，以維行車安全與順暢。魏嘉彥表示，中山路地下道將於16日夜間十點至隔天17日清晨六點進行夜間施工，北濱外環道的維護時段則在19日上午八點起至23日下午五點止。施工期間將於工區前設置改道指示牌，並視交通狀況進行彈性調整。

北濱外環道19日開始維護、管制。（圖：花蓮市公所提供）

魏嘉彥說，本次為年度例行道路維護工程，若工程提前完成，隨即開放車輛通行，不再另行公告，請用路人持續留意相關資訊並配合現場交通指揮。（梁國榮報導）