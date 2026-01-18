花蓮市佐倉公墓活化為運動園區 新足球場啟用

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）禁葬30多年的花蓮佐倉公墓，經市公所多年努力，活化為運動園區，其中8人制足球場昨天完工啟用，並舉行市長盃足球錦標賽，象徵花蓮市足球運動發展邁入嶄新里程碑。

花蓮市公所表示，重視地方體育與基層運動發展，於2024年主動提報「花蓮市8人制足球場新建計畫」，經中央核定補助新台幣3600萬元，市公所自籌400萬元，總經費4000萬元。2025年6月動工，工程完工後，不僅改善花蓮市足球場地長期不足的問題，也為在地學校與社區提供更完善且安全的運動空間。

市長魏嘉彥指出，佐倉8人制足球場啟用後，除可作為正式比賽與專業訓練場地使用外，還可彈性劃分為3個5人制足球場，辦理社區交流、基層教學及推廣活動，大幅提升場地使用效益，讓更多市民親近足球運動。

市公所正研議使用管理辦法，讓足球場能永續經營、發揮最大效益，並且向外租借的對象為非營利組織，讓球場的使用性能更加提升，讓人人都能參與足球活動。

新足球場設施包含人工草皮、圍網、灑水噴灌系統、夜間照明、監視與廣播設備、活動看台，以及兼具無障礙與性別友善設計的廁所、更衣與淋浴空間，並配置人工整草機定期維護。

公所說明，佐倉運動公園面積9.7公頃，前身為花蓮市佐倉公墓A區，早在日治時代即為墓地，分為A（9.7公頃）、B（2公頃）、C（1.5公頃）3區，2022年A區完成所有墳墓起掘，同年6月花蓮縣政府公告廢止佐倉公墓A區；B、C區則規劃為公園、極限運動場域等。（編輯：李錫璋）1150118