花蓮市公所強化垃圾場防火 爭取預算整治及改建蓄水池

花蓮市長魏嘉彥前往垃圾場視察，關心起火原因並慰問現場工作人員。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市垃圾場二十七日晚突然引發大火，在強勁的東北季風助燃下，導致火勢擴大，花蓮市長魏嘉彥二十八日一早前往視察關心起火原因並慰問現場工作人員。

花蓮市公所表示，近年來花蓮市垃圾量逐年攀升、堆置壓力加重，部分區域在微生物分解下產生熱能，加上沼氣濃度偏高，二十七日在強勁東北季風助燃下，導致火勢擴大。

魏嘉彥表示，垃圾處理不能只靠第一線清潔隊硬撐，場區安全更不能冒險；花蓮市公所會儘快補強現場防災量能，並務實的把堆積的垃圾減量下來，讓市民生活與環境品質恢復正常。

魏嘉彥指出，為即時降低火災風險，花蓮市將爭取預算在掩埋場旁的廢棄污水池改建為蓄水池，確保意外發生後有足夠的水量提供消防隊員使用。

另外，也將請廠商規劃在場區安裝定時自動灑水裝置、熱感應空拍機，確保能在第一時間發現火勢並迅速控制，其餘整備也包括將垃圾分區堆置、攤平覆蓋及沼氣濃度監測等作業，以降低沼氣累積與自燃機率。

清潔隊長吳慶展表示，目前花蓮市每日產生垃圾量與既有的外運、處理量仍存在不小落差，造成場內堆置垃圾量去化速度緩慢；籲請花蓮縣環保局能加速「垃圾去化」速度，縮短垃圾堆置時間、減輕垃圾場負荷。

魏嘉彥強調，市公所理解民眾對環境與健康的重視，針對今年數次的垃圾場火災意外深感抱歉，會加緊腳步做好垃圾掩埋場防災、減災的工作，也希望縣環保局能全力協助，讓花蓮永保真正的永續、乾淨、安全。