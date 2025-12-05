花蓮市公所推動客語扎根 辦理獎勵暨移動式客語南部參訪

花蓮市公所為強化客語推動能量，辦理「獎勵暨移動式客語參訪」活動。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市公所為強化客語推動能量，辦理「獎勵暨移動式客語參訪」活動，五日由市長魏嘉彥及客行所長鄧名翔帶隊，率領客語推動相關人員前往南部多個客家文化場域參訪。

花蓮市公所表示，希望透過深入社區、產業與文化空間，實地觀摩各地母語保存與教育推動方式，期盼將其他縣市成功經驗帶回花蓮，持續推動客語在生活中落扎根。

市公所表示，公所在校園推廣、社區課程、職場客語、服務窗口通行語等面向皆展現亮眼成果，並獲客委會一一三年度推動客語為通行語獎勵金八十萬元。

市長魏嘉彥表示，這筆獎勵金全數投入參訪與培力，就是希望團隊能看見更好的典範、帶回更實用的作法，讓客語推動從課堂教室延伸到公務、社區、觀光與產業層面，形成真正的生活語言。

魏嘉彥指出，語言是文化最核心的力量，客語推動不僅是專案或課程，而是要融入生活日常，此次移動式參訪就是希望讓團隊透過現場交流學習並了解不同縣市如何透過旅遊、文創、市集、文化館舍及教育系統，讓客語自然走進民眾生活。

公所表示，此次四天三夜行程分別走訪橋頭糖廠、旗山老街、美濃民俗村、美濃菸仕物所，深入認識客庄產業、生活文化與歷史脈絡。另外還參觀屏東市勝利星村、高雄駁二特區，並搭乘棧貳庫渡輪體驗港灣文化以及旗后觀光市場，行程內容豐富緊湊。

客語薪傳師游淑梅表示，此次「邊參訪、邊學客語」的模式深受學員歡迎，每到一個景點都會安排短暫客語教學，將單詞與場景立即連結。例如在美濃進行擂茶體驗時，即現場教學「擂茶」「擂缽」「擂棍」等用語，讓學員把詞語延伸為句子，再從句子轉換成生活語，整個學習過程既有趣又貼近生活。

花蓮市公所客行所表示，未來將持續推動客語為通行語政策，包括強化第一線服務人員客語能力、營造友善客語環境、鼓勵商圈導入客語識別等，並會將此次參訪成果整理後納入明年度推動策略，讓客語文化在花蓮持續傳承、延伸更大的力量。