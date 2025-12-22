花蓮市公所攜手建設機械協會 助光復、萬榮災後重建

近日天災重創花蓮中南區，光復鄉及萬榮鄉多處地區受災嚴重，花蓮市公所媒合民間資源，攜手「台灣建設機械協會」投入災後關懷與協助（見圖），透過捐款及物資捐贈，為受災鄉親注入即時溫暖與重建力量。

台灣建設機械協會理事長張振益率領全體理監事共同捐贈。張振益理事長表示，災後初期光復鄉獲得較多社會關注與援助，然而同樣災情嚴重的萬榮鄉在後期相對缺乏資源，協會經實地訪查後，決議將資源優先投入萬榮鄉，同時兼顧光復鄉的災後需求。

廣告 廣告

協會於萬榮鄉明利村提供現金捐助，全毀戶13戶每戶補助6萬元，半毀戶10戶每戶補助3萬元，並由鄉公所造冊見證；另捐贈光復鄉26萬5千元，專款匯入馬太鞍專戶，並以協會名義捐助慈濟24萬9,600元，整體捐助金額合計達159萬4,600元。

花蓮市長魏嘉彥與縣議員魏嘉賢也於今日在萬榮鄉明利村捐贈50條棉被，關懷受災戶生活所需。魏嘉彥市長表示，感謝民間資源即時伸出援手，讓光復與萬榮鄉在災後能獲得更多修復力量，市公所未來也將持續媒合資源，協助受災地區早日復原。

魏嘉賢議員則指出，近期天氣轉冷，希望透過棉被捐贈，讓受災戶能溫暖過冬，感受到社會的關懷與支持。

花蓮市公所強調，面對天災，公私協力是災後復原的重要關鍵，未來將持續與民間攜手，共同為花蓮的重建努力。