花蓮市公所歲末聯歡表揚有功人員 魏嘉彥感謝推動市政

花蓮市公所一日晚間於中華國小活動中心舉辦「員工歲末聯歡餐會暨資源回收宣導活動」，席開60桌，氣氛溫馨熱鬧。活動中特別頒獎表揚市政有功人員及環境清淨績優里別（見圖），感謝投入市政推動與環境維護的辛勞與付出。



市長魏嘉彥表示，市政的每一項成果，都是同仁們在各自崗位上默默付出、一步一腳印累積而來。他感謝公所團隊、里鄰幹部及志工夥伴，在市政推動、社區服務與環境整潔等面向齊心努力，讓花蓮市持續穩健前進。魏嘉彥強調，新的一年市公所將持續以「陽光、健康、永續」為目標，打造更宜居、更有溫度的花蓮市。

魏市長期勉公所同仁在忙碌工作之餘，持續重視環境保護與生活品質，從日常落實資源回收與環保觀念，讓永續理念融入城市治理與市民生活之中。

歲末聯歡活動由黑炫風樂團熱情開場，現場結合資源回收宣導及有獎徵答。魏市長偕同主任秘書翁美華及各課室主管逐桌向同仁致意，感謝大家一年來的辛勞，並祝福新的一年工作順利、闔家平安。

活動中頒發市政有功人員感謝狀，獲獎者涵蓋法律諮詢服務、社區發展、藝文教育及原住民事務推動等領域，並表揚市政諮詢委員會、調解委員會及各社區巡守隊成員，總計125人。此外，也表揚環境清潔競賽表現優異的9個里，分別為民字頭的民德里、民運里、民生里；主字頭的主力里、主農里、主安里；以及國字頭的國興里、國強里、國防里，肯定各里共同守護市容環境的努力。

魏嘉彥市長表示，透過歲末聯歡與表揚活動，不僅凝聚團隊向心力，期盼在新的一年持續結合公私力量，讓花蓮市在市政建設、環境永續與市民幸福感持續提升。