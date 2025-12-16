花蓮市公所溫暖相伴 救助金協助族人度難關

花蓮市長魏嘉彥始終秉持「讓市民在困境中不孤單」的施政信念，對於急難中的家庭，總是主動給予支持與關懷。魏市長親赴民運里，親自將原住民急難救助金送至族人楊先生手中，為遭逢病痛與經濟壓力的案家帶來實質協助與暖心鼓勵（見圖）。

今年六十三歲的楊先生，日前因交通事故導致重傷，龐大的醫療費用讓原本就拮据的家庭陷入困境，遂向花蓮市公所申請急難救助金。市公所原住民族行政課接獲申請後，隨即派員進行訪視與評估，並核發醫療救助金新臺幣一萬元整，協助案家減輕經濟負擔。

魏嘉彥市長除親自致贈救助金外，也關心楊先生術後復原情況，勉勵他安心療養，並表示市公所會持續陪伴，成為他最堅實的後盾。魏市長強調，花蓮市公所重視每一位市民的生活困境，市政團隊會持續強化急難救助機制，確保協助能「及時到位、有感有溫度」。

為補足公部門制度資源的不足，花蓮市公所並設有「慈愛基金」專戶，提供更彈性、更多元的救助方式。魏市長表示，這不僅是一筆金錢的援助，更代表社會的關懷與溫情，希望讓弱勢民眾感受到社會的支持與希望。

魏市長呼籲市民朋友，若發現身邊有陷入困境的家庭，請主動通報，透過里長、里幹事或直接聯繫花蓮市公所。社會及勞工課與原住民族行政課將立即啟動評估與協助機制，讓愛與希望在花蓮的每一個角落持續傳遞。