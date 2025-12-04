花蓮市公所表揚績優志工，市長魏嘉彥感謝大家無私奉獻

花蓮市公所辦理「一一四年度花蓮市社區福氣站績優志工表揚」活動，四日上午在美侖大飯店舉行，今年總計有四一0名志工獲得表揚（見圖）。花蓮市長魏嘉彥感謝志工們辛勞付出，期盼有更多人加入志願服務團隊，一起打造祥和溫馨的生活環境。

這場表揚活動在美侖大飯店舉辦，市長魏嘉彥偕同主任秘書翁美華及社勞課長蕭子蔚向志工致意，與會貴賓包括花蓮市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥，市民代表蕭民隆、平島‧部定、許願神、陳惠卿、林百瑞、莊依婕、游政霖、田珍綺，花蓮縣政府北區服務中心主任張治華、議員魏嘉賢、 笛布斯‧顗賚辦公室主任孟明廣、立委傅（山昆）萁服務處主任王怡方，以及各里里長與各社區發展協會理事長都躬逢其盛。

市長魏嘉彥表示，感謝花蓮市民代表會支持市公所推行志工團隊服務政策，讓社區有堅強實力的後盾打造祥和社會，讓里鄰、社區獨居老人與弱勢者可以獲得溫暖、關懷與實質照顧。花蓮市長期以來，無論是社區發展業務或社區鄰里之間的互動，都有志工自發性前來協助，展現對社區關愛的能量，包括青年志工團隊也在服務的過程裡，學習到為人處世的精神，這次表揚的志工包括各社區、市公所以及各校青年志工團隊等總計有四一0人。

值得一提的是一位獲表揚的陳先生，他在路上時發現車禍，連忙趕下車查看傷者狀況，發現駕駛人已昏迷且沒有意識後拉停手剎車，並報案聽從一一九指示將傷者拖出車外實施CPR急救，直至救護車到場接手救護，經過陳先生熱心急救傷者後恢復呼吸心跳；事發後陳先生積極協助警方了解案情，奉獻無私的精神令人感動，也藉本次大會表彰陳先生的義舉。

魏市長提到，隨著高齡化社會來臨，老人照顧問題不再是家庭的單一責任，因此藉由社區推動志工服務老人的過程，培養「在地扶老、有你真好」的概念，透過公民參與的服務平台，結合在地志工，進而增加社區人力資源活化的契機。他說，社區福氣站的建置，可以使社區高齡者及弱勢者從中獲得快樂，更能讓里鄰與社區的獨居老人和弱勢者獲得溫暖，要再次感謝志工們的付出。

獲表揚的志工團隊包括民運、民生、民孝、民勤、國盛、國華、碧雲莊、國福、國聯、國強、主力、主權、主學、主商、計工等社區發展協會，以及花蓮縣老人暨家庭關懷協會(北濱)、觀光人力發展協會(主農)、五州公益協會(主睦)、花蓮縣肢體傷殘福利協進會(民意)、花蓮縣宏福長照專業福利發展協會(國裕)、花蓮縣博愛全人發展協會(國威)等二十一個社區福氣站的志工團隊。另在「樹與根青年志工隊」方面則有花蓮高商(熱心服務獎)、花蓮高農(快樂服務獎)、花蓮高工(最佳服務獎)及四維高中(創新服務獎)等四校的四十八位學生志工與八位督導獲得表揚。

花蓮市公所所屬志工隊，包括行政室快樂志工隊、圖書館百合志工隊、殯葬所慈愛志工隊、社勞課樹與根志工隊以及原行課啦啦爸志工隊，平日協助市公所政策推動，魏嘉彥市長今天也藉著公開場合向公所志工們予以勉勵。另外一一四年花蓮市社區評鑑，市公所也在今天公開表揚獲獎社區，以鼓勵社區積極參與公共事務，藉由公私協力模式，共同打造友善宜居社區環境，得獎社區分別為優等社區：碧雲莊社區、民生社區、民運社區、北濱社區；甲等社區：國盛社區、國華社區、民孝社區、主學社區、主權社區、主睦社區。