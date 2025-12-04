花蓮市公所表揚績優志工 魏嘉彥感謝

花蓮市公所辦理「一一四年度花蓮市社區福氣站績優志工表揚」活動，四日上午在美侖大飯店舉行，今年總計有四一○名志工獲得表揚。花蓮市長魏嘉彥感謝志工們辛勞付出，期盼有更多人加入志願服務團隊，一起打造祥和溫馨的生活環境。

這場表揚活動在美侖大飯店舉辦，市長魏嘉彥偕同主任秘書翁美華及社勞課長蕭子蔚向志工致意，與會貴賓包括花蓮市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥，市民代表蕭民隆、平島‧部定、許願神、陳惠卿、林百瑞、莊依婕、游政霖、田珍綺，花蓮縣政府北區服務中心主任張治華、議員魏嘉賢、笛布斯‧顗賚辦公室主任孟明廣、立委傅（山昆）萁服務處主任王怡方，以及各里里長與各社區發展協會理事長都躬逢其盛。

廣告 廣告

市長魏嘉彥表示，感謝花蓮市民代表會支持市公所推行志工團隊服務政策，讓社區有堅強實力的後盾打造祥和社會，讓里鄰、社區獨居老人與弱勢者可以獲得溫暖、關懷與實質照顧。這次表揚的志工包括各社區、市公所以及各校青年志工團隊等總計有四一○人。

值得一提的是一位獲表揚的陳先生，他在路上時發現車禍，連忙趕下車查看傷者狀況，發現駕駛人已昏迷且沒有意識後拉停手剎車，並報案聽從一一九指示將傷者拖出車外實施CPR急救，經過陳先生熱心急救傷者後恢復呼吸心跳；事發後陳先生積極協助警方了解案情，奉獻無私的精神令人感動，也藉本次大會表彰陳先生的義舉。

獲表揚的志工團隊包括民運、民生、民孝、民勤、國盛、國華、碧雲莊、國福、國聯、國強、主力、主權、主學、主商、計工等社區發展協會，以及花蓮縣老人暨家庭關懷協會（北濱）、觀光人力發展協會（主農）、五州公益協會（主睦）、花蓮縣肢體傷殘福利協進會（民意）、花蓮縣宏福長照專業福利發展協會（國裕）、花蓮縣博愛全人發展協會（國威）等二十一個社區福氣站的志工團隊。另在「樹與根青年志工隊」方面則有花蓮高商（熱心服務獎）、花蓮高農（快樂服務獎）、花蓮高工（最佳服務獎）及四維高中（創新服務獎）等四校的四十八位學生志工與八位督導獲得表揚。

花蓮市公所所屬志工隊，包括行政室快樂志工隊、圖書館百合志工隊、殯葬所慈愛志工隊、社勞課樹與根志工隊以及原行課啦啦爸志工隊，魏嘉彥市長今天也藉著公開場合向公所志工們予以勉勵。另外一一四年花蓮市社區評鑑，市公所也在今天公開表揚獲獎社區，以鼓勵社區積極參與公共事務。