花蓮市出租套房暗夜火災 租客1死3傷

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮市國富九街一棟3層樓建物，昨晚9時許發生火災。消防人員救出4名租客，69歲姚姓男子傷重送醫不治，另2人嗆傷送醫治療、1人輕傷未送醫，起火原因仍待調查鑑定。

花蓮縣消防局自強分隊今天表示，昨晚9時許接獲報案，國富九街巷內民宅起火，到場時火勢已從2樓窗戶竄出。現場住戶指稱起火位置是201號房，消防人員入內發現屋內已全面燃燒。

消防人員灌救過程陸續救出4名患者，201號房客姚男疑因行動不便，救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救宣告不治；同樣是2樓的48歲吳姓男子送醫後恢復生命跡象。

住在1樓的72歲朱姓男子嗆傷送醫，70歲陳姓女子嗆傷傷勢輕微。花蓮縣消防局表示，詳細起火原因仍待火調科調查鑑定。

住在2樓的住戶向警消表示，在屋內聞到濃濃煙味，打開門看到黑煙如海嘯般竄進屋內，趕緊關門從窗戶沿屋頂逃生，好險附近鄰居看到後架梯子讓她下樓，才順利逃生。

林姓屋主表示，這棟樓共3層樓、12間房，因位置鄰近慈濟醫院，主要租給需要定期回診、洗腎患者及看護，租客以長者居多，不清楚起火原因，盼消防局能盡快調查起火原因。（編輯：蕭博文）1141119