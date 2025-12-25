花蓮市勇奪221面縣運獎牌 蟬聯第一

花蓮市114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會共獲221面獎牌的亮眼成績勇奪全縣第一名。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市一一四年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會共獲二百二十一面獎牌的亮眼成績勇奪全縣第一名，公所在中華國小舉辦頒獎典禮，魏嘉彥市長親臨現場向所有的選手、教練與學校團隊致意。

花蓮市公所表示，一一四年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會，花蓮市公所以九十四金、六十七銀、六十銅共二百二十一面獎牌成績勇奪全縣第一名，市長魏嘉彥向所有選手、教練與學校頒發三十一萬三千九百元體育績優獎勵金。

公所表示，花蓮市選手今年的表現不論在田徑、球類、技擊或個人賽事項目，都能看到選手努力與突破的身影。除了二百二十一面獎牌外，市隊也取得二十九個第四名、三十個第五名、二十個第六名、四個第七名與二個第八名的優異成績，展現深厚競技實力。

廣告 廣告

魏嘉彥表示，這場典禮不僅是慶祝成績優異，更是屬於所有選手和教練的榮耀時刻。他感謝每位孩子在訓練過程中展現的毅力與自律，也肯定教練團隊長期投入心力培育人才。

魏嘉彥指出，孩子們一面面獎牌的背後都是汗水與努力，更是教練團隊們辛勤努力的成果，這是花蓮最珍貴的力量。

他說，花蓮市近年在基層體育推動上持續投入，不論場地修繕、訓練空間改善、課後培訓或與社區體育協會合作，都逐步累積成果。今年能再度突破紀錄，正是所有單位共同努力的成果，更象徵花蓮市的體育能量正在穩健成長。