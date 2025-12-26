花蓮市區機車打滑事故頻傳 公所擬鋪設止滑塗料

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮市大禹街是熱鬧商圈，因地磚鋪面止滑效果不足，機車打滑事故頻傳。花蓮市公所會勘後，將籌編約新台幣200萬元經費，預計明年上半年在大禹街及公正街鋪設止滑塗料。

花蓮市民代表會主席楊哲灃今天前往大禹街會勘，他表示，大禹街和公正街雨天容易發生機車打滑、騎士受傷的狀況，已多次向公所反映要求改善，建議施工期間應避開店家主要營業時間，降低對商家生意的影響。

在地民生里長吳明崇及花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章表示，肯定公所將大禹街列入客庄百年老街計畫內，將為街區帶來新風貌，應優先改善行車安全。

廣告 廣告

花蓮市公所建設課長徐國城表示，公所3年前在公正街施作彩虹步道止滑塗料，採止滑係數70BPN以上材料，經觀察止滑效果良好。

徐國城指出，初步規劃明年上半年在大禹街180公尺長路段，用止滑塗料施作海洋意象圖樣，公正街70公尺長路段也重新鋪設止滑塗料，圖樣維持彩虹步道，所需費用約200萬元。（編輯：張雅淨）1141226