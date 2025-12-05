花蓮市區遊覽車.機車碰撞 騎士失去生命跡象
花蓮縣 / 綜合報導
今(5)日早上7點多，花蓮市區新興路與尚志路口發生一起車禍意外。
一輛遊覽車與同向的機車發生碰撞，機車騎士當場失去生命跡象，目前警方已經封鎖現場，也正在調閱監視器釐清事故責任，詳細的肇事原因還有待進一步調查釐清。
