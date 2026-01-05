花蓮市區驚傳火警 鐵皮加蓋平房起火、延燒相連民宅

花蓮市區今（5）日下午3點多傳出火警，重慶路205巷一棟鐵皮加蓋平房突然起火，由於當地屬多間平房緊鄰的老舊社區，火勢迅速延燒到相連民宅，現場大量濃煙不斷竄出。

消防人員獲報後趕抵現場全力灌救，目前仍持續搶救中。初步了解屋內人員已自行逃出，但消防人員仍逐戶清查，確認是否還有人員受困。

消防人員趕到現場救援、佈水線灌救。圖／台視新聞

