花蓮市啦啦爸志工隊手作頭飾研習登場 服務更具朝氣

花蓮市公所舉辦「啦啦爸志工隊頭飾製作研習」課程，由志工們親手製作創意頭飾。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市公所於國福社區活動中心舉辦「啦啦爸志工隊頭飾製作研習」課程，由志工們親手製作創意頭飾，期盼透過手作體驗，讓志工在服務時能展現更具朝氣、更具文化特色的團隊形象。

花蓮市公所表示，啦啦爸志工隊成立至今已有十六年，服務範圍以花蓮市社區及部落為主，長期與花蓮市公所合作，協助宣導原住民族政策與關懷弱勢族群。

花蓮市長魏嘉彥表示，透過親自製作原住民族風格創意頭飾，不僅讓志工能在服務時佩戴，展現團隊的活潑與精神，也讓志工更深入接觸在地文化。

魏嘉彥指出，花蓮市公所一直致力於推動原住民族文化培力，除長期開辦技藝課程與族語班外，未來也規劃開設族語歌謠班等多元課程，期待以更多活化方式傳承傳統文化。

啦啦爸志工團代表表示，原住民族文化是大家共同的根，能透過這次活動親手製作頭飾，既能在服務時佩戴展現傳統精神，又能與夥伴在課堂中共同學習、增進情誼，過程充滿收穫與感動，也期待未來能再參與公所舉辦的相關活動。

花蓮市公所強調，近年持續深耕原住民族文化推展，今年陸續舉辦情人袋研習、手工編織包、編織玩偶等課程，也與地方文健站緊密合作，希望透過各項活動帶動地方創作能量，提升長青者參與意願，並逐步打造屬於花蓮的文化品牌形象及健康城市願景。