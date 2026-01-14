花蓮市圖推動AR互動繪本 打造雙語閱讀新體驗

花蓮市立圖書館為因應科技進步帶來的閱讀型態轉變，持續推動創新閱讀服務，在兒童館辦理「AR互動式英文繪本體驗活動」，並攜手晶盛科技（Straight A），引進結合擴增實境（AR）技術的英文繪本教具，吸引超過十五組親子家庭踴躍參與，現場氣氛熱絡。

本次活動以深受孩童喜愛的迪士尼電影《動物方城市（Zootopia）》主題英文繪本為核心，透過iPad平板搭配AR擴增實境技術，讓孩子在沉浸式課程中化身「小小偵探」，一邊閱讀故事、一邊完成英文情境任務，在遊戲與探索中自然接觸英語。

廣告 廣告

活動由晶盛科技專業師資引導，透過簡易英語口訣暖身，協助孩子迅速進入學習狀態，同時也向家長說明平板操作與音量管理方式，強化親子共學與數位素養。孩子們藉由AR互動圖卡進行錄音、蒐集線索等任務，在故事情境中主動思考與表達，有效提升閱讀專注力與學習參與度。

市長魏嘉彥表示，隨著數位科技快速發展，閱讀不再侷限於傳統紙本形式，市立圖書館推廣圖書館導入AR等新科技體驗，讓孩子在閱讀中結合互動、探索與學習。透過AR互動繪本，不僅提升孩子的閱讀興趣，也讓語言學習變得更自然、更有趣，這正是未來公共閱讀空間應該努力的方向。

於提供多元語言與多元形式的閱讀資源，館藏不僅涵蓋中文書籍，也持續擴充英文閱讀內容。此次特別購置整套Disney互動繪本，全套共十五本迪士尼經典故事，搭配互動卡與著色卡，並支援中、英、韓等多國語言，未來將成為兒童館的常設館藏，歡迎市民到館借閱體驗。