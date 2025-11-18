花蓮市圖推廣軍旅閱讀 提升人文素養

十八日花蓮市長魏嘉彥前往復興北營區，出席並共同見證花蓮市立圖書館與花蓮縣後備旅合作舉辦的「書籍推廣活動」。市立圖書館此次共提供三○○本多元主題書籍，包括心靈輔導、健康養身、人生規劃、兩性關係、親職教育等，希望藉由閱讀的力量，為官兵帶來知識、能量與心靈上的依託。

此次合作由市立圖書館支援後備旅「心輔小棧」軍旅資源，期盼透過豐富的館藏，協助官兵在軍旅生活中獲得情緒調適、心靈支持及視野拓展；同時也讓閱讀成為軍中文化的一部分，提升生活應用能力與人文素養。

市長魏嘉彥表示，花蓮市立圖書館長期致力推動跨機關、跨領域合作，希望將花蓮打造成真正的「閱讀城市」。在科技快速發展的時代，人文閱讀的價值更顯重要；透過公家機關的帶動與資源共享，期盼讓更多市民│包括平日奉獻國家的軍人│都能更容易親近書籍、培養閱讀習慣。魏市長強調，閱讀不僅能增強知識力，更能提升思考能力與生活品質，市公所將持續推動各項閱讀友善政策，讓花蓮成為充滿書香的人文城市。

花蓮縣後備旅徐逢村旅長表示，感謝市立圖書館提供三○○本書籍，讓官兵在繁忙訓練中能透過閱讀紓壓並獲得心靈支持。此次合作不僅提升官兵生活品質，也為部隊帶來更多人文氣息，促進正向交流與文化素養提升。徐旅長強調，這項軍民合作展現資源共享，深化部隊與地方連結，創造高文化效益，是雙方共贏且具長期價值的模式。

花蓮市公所未來將持續推動閱讀資源共享，與更多單位攜手打造人人皆可閱讀、處處有書香的友善城市環境。此次出席的貴賓有，花蓮市立圖書館館長陳怡琳、後備旅長官上校旅長徐逢村、少校黃營輔導長建鈞、上士盧旅士官督導長彥宇等人共同見證。