花蓮市垃圾掩埋場又傳火災 公所呼籲縣府加速去化

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮市垃圾掩埋場今天下午3時許再度因沼氣自燃發生火災。消防人員到場後，30分鐘內控制火勢，持續灑水降溫。花蓮市公所將增設沼氣管，減少沼氣蓄積，並呼籲縣府加速去化垃圾。

花蓮縣消防局今天下午3時9分接獲花蓮市清潔隊員通報，垃圾堆置區起火，立即派遣美崙分隊人車前往灌救，火勢於3時40分控制，並於下午4時4分滅火完成。

花蓮市公所表示，花蓮市垃圾掩埋場暫置垃圾量逾8萬公噸，裸露及已打包數量各占一半，今年9月以來已經連續4個月因沼氣自燃發生火災。

花蓮市公所表示，因垃圾底部溫度仍高，仍須灑水降溫，狀況穩定後將加裝沼氣管，減少底部沼氣蓄積狀況。

花蓮市公所提醒民眾緊閉門窗，外出戴口罩，並呼籲花蓮縣府環保局正視垃圾堆置與去化問題，加速處理作業，避免垃圾場反覆起火，影響居民健康及生活品質。（編輯：黃世雅）1141217