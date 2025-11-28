花蓮市垃圾掩埋場燃燒逾8小時 水車持續灑水降溫

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮市垃圾掩埋場昨天下午4時許沼氣自燃，火勢燃燒超過8小時後控制。消防人員現場待命到今早7時，現場仍有多處白煙冒出，留有2台水車、3台怪手持續灑水降溫及開挖。

花蓮市華東垃圾掩埋場昨天下午4時許傳出火警，花蓮縣消防局派遣14部消防車輛、警義消52人、消防機器人1部，布設8條水線全力滅火，火勢至今天凌晨1時控制。

花蓮市清潔隊長吳慶展說，昨晚火勢控制後，風勢再起導致部分區域又有明火發生，消防人員一直留守到今早7時才離開。

吳慶展說，現場暫時沒有明火出現，2部水車持續灑水降溫，持續評估是否開挖降溫。

因部分火星隨風勢飄到太空包暫置區，導致起火。吳慶展表示，太空包外層的包材確實有碳化，因垃圾壓縮的很緊密，沒有空氣助燃，無法延燒，目前太空包暫置區零星火勢已全數撲滅，不影響後續去化流程。

花蓮縣環保局長饒慶龍表示，起火地點為大型家具堆置區，堆置量總量約4萬公噸，高度約8公尺，推測因沼氣外洩，加上強勁風勢導致火災，燃燒面積約500平方公尺，焚燒量仍待確認燃燒深度後評估。

饒慶龍說，目前針對沼氣外洩問題，已埋設沼氣管，要求每天灌水降溫，避免溫度上升，使用熱像儀每天輪3班監測，並調度3台怪手在現場開闢防火巷，隔離垃圾。

後續垃圾去化問題，饒慶龍說，明年台泥汽化爐每日處理量將從200公噸提升至250公噸，花蓮市垃圾量預計明年底前全數去化。（編輯：黃世雅）1141128