花蓮市幼小班成果展 登場

花蓮市長魏嘉彥九日上午前往花蓮市立幼兒園，關心小班幼生一學期以來的學習成果。園方辦理「當我們童在一起」主題成果展活動，透過親子闖關與多元體驗課程，實地了解孩子們在校園生活中的成長與轉變，家長跟孩子們一起在校園內分享學習成果。

本次成果展以親子闖關方式進行，內容結合本學期小班課程重點，規劃生活自理、學習區及體能活動等多元關卡，讓孩子在遊戲與操作中展現學習成果。活動中，幼生在家長陪伴下完成挑戰，將平時在學校所學實際呈現，增進親子互動，也讓家長看見孩子的成長與進步。

魏嘉彥市長表示，小班幼兒剛進入校園時，往往因離開熟悉的家庭環境，對新的學校生活感到緊張與陌生，有些孩子在情緒、生活自理與團體互動上都需要時間適應。經過一學期循序漸進的校園生活與教師耐心引導，孩子們已逐漸建立安全感，不僅能夠適應作息，也能學會自己收拾書包、整理衣物，並投入日常學習活動，令人欣慰。

魏市長進一步表示，學前教育是孩子學習歷程中極為重要的基礎階段，市公所持續支持幼兒園營造友善、安全且具啟發性的學習環境，讓孩子能在穩定的陪伴中培養自理能力、人際互動與學習信心，為未來學習奠定良好根基。

李菲凌園長說，感謝教學團隊的用心與付出，透過貼近幼兒生活經驗的課程設計，陪伴孩子從不安走向自信，在歡樂中學習、在成長中茁壯；要感謝花蓮市民代表會跟花蓮縣議會給予幼兒教育的支持，讓市幼的孩子能在安全、舒適的環境中學習成長。