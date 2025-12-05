花蓮市建華路狹窄阻視線 魏嘉彥與台鐵將「截彎取直」拓寬改善 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市民眾、在地里長及民意代表多次陳情反映，花蓮市建華路瓶頸狹窄、車流量大且視線受阻，長期影響通行安全。對此，花蓮市公所今（5）日表示，日前已會同土地所有權人台鐵公司等相關單位現地會勘。市長魏嘉彥指出，經實地踏查與意見交換後確認，市公所將依台鐵建議重新調整計畫書內容，待承租土地範圍確認後，將與台鐵推動「截彎取直」及拓寬工程，改善會車困難與事故風險，讓地方期待已久的交通改善正式向前邁進。

花蓮市公所表示，此次會勘由國營臺灣鐵路股份有限公司資產開發處花蓮營業分處召集，出席人員包括副經理洪郁雅、服務站主任翁林泱，以及花蓮工務段助理技術員王識愷；花蓮市公所方面由市長魏嘉彥、建設課長徐國城到場；地方代表與居民則有市民代表林百瑞、國慶里長林群上及在地耕作戶共同參與，針對瓶頸路段、土地界址與拓寬需求進行詳細踏查。

台鐵於會中指出，現行計畫書與土地實際使用情況仍有差距，建議市公所應將承租範圍、面積、道路線型及相關環境因素更精準標示，以避免後續程序產生誤差。市公所回應將依建議立即補充並重製計畫書，完成後再提送國營臺灣鐵路股份有限公司審議，俟承租事宜確定後即可展開後續改善作業。

「建華路瓶頸路段長期為地方交通安全熱點，路幅狹窄、彎道急促，加上視線受阻，民眾用路壓力大。」魏嘉彥強調，市公所承租台鐵土地後，將推動「截彎取直」與道路拓寬，改善交通動線、提升視距，讓道路更安全。他也感謝台鐵召集本次會勘，讓權屬、範圍及工程需求在現地一次講清楚，使後續行政作業能更順利推動。

此外，花蓮市公所補充，依據當天會勘結果，市公所將重新調整計畫書內容，補充承租面積、道路新線型、排水及耕作動線等資訊，再送台鐵審議，後續將依序辦理承租、預算確認與採購流程，盼能儘速啟動瓶頸改善工程，落實市民期待的交通安全提升。

照片來源：花蓮市公所

